Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, αποκάλυψε σήμερα πως σημαντικές λεπτομέρειες που αφορούν τις εγγυήσεις ασφαλείας για τη χώρα του έχουν ήδη καταγραφεί εγγράφως. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η παρουσία ξένων στρατευμάτων στο ουκρανικό έδαφος θα αποτελούσε σαφή ένδειξη πολιτικής υποστήριξης προς το Κίεβο.

Επαφές ασφαλείας με διεθνείς αποστολές στο Κίεβο

Στο Κίεβο βρίσκονται αυτή την περίοδο ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ για την Ουκρανία, Κιθ Κέλογκ, καθώς και σύμβουλοι σε θέματα εθνικής ασφαλείας από τη Βρετανία, τη Γερμανία, τη Γαλλία και την Ιταλία, σύμφωνα με ουκρανικές πηγές. Οι επαφές αυτές αναδεικνύουν το αυξανόμενο ενδιαφέρον της διεθνούς κοινότητας για τη στήριξη της Ουκρανίας απέναντι στις συνεχιζόμενες προκλήσεις και απειλές.