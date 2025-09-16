Δύο άμαχοι έχασαν τη ζωή τους και αρκετοί τραυματίστηκαν μετά από ρωσικές αεροπορικές επιδρομές στη νότια Ουκρανία, συγκεκριμένα στις περιφέρειες Ζαπορίζια και Μικολάιφ, σύμφωνα με ανακοινώσεις τοπικών αξιωματούχων. Το περιστατικό σημειώνεται τη στιγμή που εντείνονται οι ανησυχίες στην Ευρώπη για το ενδεχόμενο εξάπλωσης του πολέμου.

Όπως ανέφερε ο Ιβάν Φεντόροφ, επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης στη Ζαπορίζια, μέσω Telegram, «ένας άνθρωπος σκοτώθηκε» κατά τη διάρκεια της ρωσικής επιδρομής, ενώ οι υπηρεσίες άμεσης βοήθειας έσπευσαν άμεσα στο σημείο. Σε νεότερη ανάρτησή του, ο Φεντόροφ τόνισε πως «ο αριθμός των τραυματιών στην εχθρική επίθεση στη Ζαπορίζια αυξήθηκε στους εννέα».

Αντίστοιχο περιστατικό σημειώθηκε και στην περιφέρεια Μικολάιφ, όπου και εκεί καταγράφηκε ένας νεκρός. Σύμφωνα με τον περιφερειάρχη Βιτάλι Κιμ, «πριν από μερικές ώρες, οι Ρώσοι επιτέθηκαν σε αγρόκτημα στην κοινότητα Τσορνομόρσκα». Ο Βιτάλι Κιμ επισήμανε ότι «άνδρας, χειριστής τρακτέρ, σκοτώθηκε ενώ εργαζόταν στο χωράφι» και χαρακτήρισε το περιστατικό ως «στοχευμένη επίθεση εναντίον αμάχων».

Κρίσιμη η κατάσταση στις διαπραγματεύσεις και την ασφάλεια

Σύμφωνα με επίσημη τοποθέτηση του Κρεμλίνου, οι ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις με το Κίεβο βρίσκονται σε «παύση», τριάμισι χρόνια μετά τη ρωσική εισβολή που έχει κοστίσει τη ζωή σε δεκάδες – αν όχι εκατοντάδες – χιλιάδες ανθρώπους και έχει οδηγήσει εκατομμύρια Ουκρανούς στον ξεριζωμό.

Παράλληλα, το NATO ανακοίνωσε την Παρασκευή την έναρξη ευρείας κλίμακας επιχείρησης με στόχο την ενίσχυση της άμυνας στην ανατολική του πτέρυγα. Η απόφαση ελήφθη μετά την είσοδο μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων στον εναέριο χώρο της Πολωνίας και της Ρουμανίας, με τους Ευρωπαίους αξιωματούχους να αποδίδουν την ενέργεια στη Ρωσία.

Αυτή τη στιγμή, οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις ελέγχουν περίπου το 20% του ουκρανικού εδάφους.

Απαιτήσεις Μόσχας και στάση Κιέβου

Το Κρεμλίνο διατηρεί αμετακίνητη τη θέση του, απαιτώντας – μεταξύ άλλων – το Κίεβο να αποσύρει τα στρατεύματά του από περιοχές που παραμένουν υπό ουκρανικό έλεγχο, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην περιφέρεια Ντονέτσκ. Η απαίτηση αυτή τίθεται ως απαραίτητη προϋπόθεση για τον τερματισμό των εχθροπραξιών. Η ουκρανική κυβέρνηση, ωστόσο, απορρίπτει κατηγορηματικά τις αξιώσεις της Ρωσίας, επιμένοντας στη θέση της για ανεξαρτησία και εδαφική ακεραιότητα.