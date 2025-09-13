Ο ρωσικός στρατός ανακοίνωσε σήμερα την κατάληψη ενός ακόμη χωριού στην επαρχία Ντνιπροπετρόφσκ, εντείνοντας την πίεση στο ανατολικό μέτωπο της Ουκρανίας. Η ανακοίνωση συνοδεύτηκε από νέες απώλειες αμάχων, καθώς ουκρανικές πηγές επιβεβαίωσαν τον θάνατο τριών ανθρώπων από ρωσικούς βομβαρδισμούς στην επαρχία Ντονέτσκ.

Συγκεκριμένα, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανέφερε ότι μονάδες του στρατού κατέλαβαν το χωριό Νοβομικολάϊφκα, το οποίο βρίσκεται σε μικρή απόσταση από τα σύνορα με τη Ντονέτσκ, μια περιοχή που παραμένει επίκεντρο των σφοδρών συγκρούσεων μεταξύ των δύο πλευρών.

Ωστόσο, το διεθνές πρακτορείο AFP επισήμανε πως δεν είναι σε θέση να επιβεβαιώσει την ακρίβεια των ισχυρισμών της Μόσχας. Από την πλευρά τους, στρατιωτικοί αναλυτές του ιστότοπου DeepState, ο οποίος πρόσκειται στον ουκρανικό στρατό, υποστηρίζουν ότι η Νοβομικολάϊφκα παραμένει υπό τον έλεγχο του Κιέβου.

Απώλειες αμάχων στην επαρχία Ντονέτσκ

Την ίδια στιγμή, η κατάσταση παραμένει κρίσιμη στην επαρχία Ντονέτσκ, όπου η ουκρανική εισαγγελία ανακοίνωσε ότι τρεις άμαχοι σκοτώθηκαν και άλλοι επτά τραυματίστηκαν έπειτα από ρωσικό βομβαρδισμό στο χωριό Κοστιαντινίφκα.

Η προέλαση των ρωσικών δυνάμεων και το ουκρανικό έδαφος

Στα τέλη Αυγούστου, η Ουκρανία παραδέχθηκε για πρώτη φορά πως ρωσικές δυνάμεις έχουν εισβάλει στην επαρχία Ντνιπροπετρόφσκ, γεγονός που η Μόσχα είχε ανακοινώσει ήδη από τον Ιούλιο. Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία, ο ρωσικός στρατός έχει πλέον υπό τον έλεγχό του περίπου το 20% του ουκρανικού εδάφους. Οι εξελίξεις αυτές επιβεβαιώνουν ότι η σύγκρουση παραμένει αμείωτη και πως οι επιπτώσεις για τον άμαχο πληθυσμό εντείνονται.

ΕΜ