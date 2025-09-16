Ένα ρωσικό drone εξαπέλυσε σήμερα Τρίτη (16/9) βομβαρδισμό στο κεντρικό Χάρκοβο, στην Ουκρανία, πλήττοντας τη Φαρμακευτική Σχολή του Πανεπιστημίου σε ώρα αιχμής.

Τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι τραυματίστηκαν και υπέστησαν υλικές ζημιές πολιτικές υποδομές, ενώ οι κάτοικοι της περιοχής βίωσαν πανικό.

Οι επιθέσεις στο Χάρκοβο είναι συχνές, με κάποιους να τις συγκρίνουν με τις επιδρομές του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.

Η συγκλονιστική στιγμή του χτυπήματος στην Ουκρανία

Δείτε τα πλάνα από την στιγμή που ένα ρωσικό drone βομβαρδίζει την Φαρμακευτική Σχολή:

Horrendous daylight drone strike on Kharkiv’s Pharmaceutical University. Give it a minute, Russians will call it a “mercenary base.” pic.twitter.com/P6uGeW6dDB — Maria Avdeeva (@maria_avdv) September 16, 2025

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα ότι η Ρωσία έχει εξαπολύσει μέχρι στιγμής αυτόν τον μήνα πάνω από 3.500 μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones) και σχεδόν 190 πυραύλους εναντίον της Ουκρανίας.

“Υπήρξαν επίσης προκλήσεις κατά των εταίρων μας”, σημείωσε ο Ουκρανός πρόεδρος σε ανάρτησή του στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X.

“Πρόκειται ακριβώς για το είδος της αεροπορικής τρομοκρατίας για την οποία η Ουκρανία ζητεί κοινή άμυνα –ώστε κανένας να μην χρειάζεται να επιστρατεύει μαχητικά αεροσκάφη εσπευσμένα και να αισθάνεται την πίεση της Ρωσίας στα σύνορά του”, σημείωσε ο Ζελένσκι στην ανάρτησή του.

Δυο νεκροί στη νότια Ουκρανία

Ρωσικές επιδρομές στοίχισαν τη ζωή σε δυο ανθρώπους και τραυμάτισαν άλλους στη νότια Ουκρανία, στις περιφέρειες Ζαπορίζια και Μικολάιφ, ανακοίνωσαν τοπικοί αξιωματούχοι, την ώρα που οι Ευρωπαίοι ανησυχούν για το ενδεχόμενο εξάπλωσης του πολέμου.

«Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε» κατά τη διάρκεια επιδρομής, ανέφερε ο Ιβάν Φεντόροφ, επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης στην περιφέρεια Ζαπορίζια, μέσω Telegram, διευκρινίζοντας πως οι υπηρεσίες άμεσης βοήθειας έσπευσαν επιτόπου.

«Ο αριθμός των τραυματιών στην εχθρική επίθεση στη Ζαπορίζια αυξήθηκε στους εννιά», πρόσθεσε σε άλλη ανάρτησή του.

Στη Μικολάιφ, ο Βιτάλι Κιμ έκανε λόγο για έναν νεκρό στη δική του περιφέρεια.

«Πριν από μερικές ώρες, οι Ρώσοι επιτέθηκαν σε αγρόκτημα στην κοινότητα Τσορνομόρσκα», ανέφερε.

«Άνδρας, χειριστής τρακτέρ, σκοτώθηκε ενώ εργαζόταν στο χωράφι», πρόσθεσε ο περιφερειάρχης μέσω Telegram, καταδικάζοντας «στοχευμένη επίθεση εναντίον αμάχων».

Το Κρεμλίνο έκρινε την περασμένη εβδομάδα ότι οι ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις με το Κίεβο βρίσκονται σε «παύση», τριάμισι χρόνια μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία που άφησε πίσω δεκάδες αν όχι εκατοντάδες χιλιάδες νεκρούς κι έχει αναγκάσει εκατομμύρια άλλους να ξεριζωθούν.

Το NATO ανακοίνωσε την Παρασκευή την έναρξη επιχείρησης για την ενίσχυση της άμυνας της ανατολικής του πτέρυγας, μετά την είσοδο μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων στον εναέριο χώρο της Πολωνίας και της Ρουμανίας, που οι Ευρωπαίοι απέδωσαν στη Ρωσία.

Οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις ελέγχουν περί το 20% του ουκρανικού εδάφους.