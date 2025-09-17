Υπό έλεγχο τέθηκε λίγο πριν τις 6:00 μ.μ. της Τετάρτης 17 Σεπτεμβρίου η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα στην Κεφαλονιά, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να παραμένουν στο σημείο για την αντιμετώπιση τυχόν αναζωπυρώσεων.

Η φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 3:30 το μεσημέρι της Τετάρτης στις περιοχές Μεταξάτα, Καλλιγάτα και Κουρκουμελάτα της Κεφαλονιάς, δηλαδή είχε τρεις ταυτόχρονες εστίες, σύμφωνα με το inkefalonia.gr. Άμεσα κινητοποιήθηκαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, με οχήματα και πεζοπόρα τμήματα, ενώ στη μάχη ενάντια στις φλόγες συνέδραμαν και εθελοντές. Οι προσπάθειες δυσχεραίνονταν από τους ισχυρούς ανέμους που έπνεαν στην περιοχή.

Για την κατάσβεση, ρίχτηκαν στη μάχη και εναέρια μέσα. Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης, εστάλη επείγουσα ειδοποίηση από την Πολιτική Προστασία στις 16:21, καλώντας τους κατοίκους των περιοχών Κλιμάτα, Κλεισμάτα και Μεταξάτα να απομακρυνθούν προς το Αργοστόλι. Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, στην κατάσβεση συμμετείχαν 34 πυροσβέστες, δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 16ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε., επτά οχήματα, δύο αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα.

Τον συντονισμό της κατάσβεσης είχε ο Διοικητής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, Χρήστος Σπυρίδης, ο οποίος βρέθηκε στο σημείο. Στην περιοχή βρέθηκαν επίσης ο Δήμαρχος Αργοστολίου, Θεόφιλος Μιχαλάτος και ο αρμόδιος για την Πολιτική Προστασία Αντιδήμαρχος, Διονύσης Κωνσταντάτος.