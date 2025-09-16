Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Τρίτης 16/9 ε υπαίθριο χώρο εταιρίας στην περιοχή του Αγίου Ιωάννη Ρέντη, στην οδό Θηβών. Σύμφωνα με πληροφορίες η φωτιά καίει σκουπίδια, πλαστικά και ξερά χόρτα, ενώ καπνοί έχουν κατακλίσει την περιοχή.

Στο σημείο επιχειρούν 17 οχήματα και 41 πυροσβέστες και εθελοντές, ενώ έχουν ξεκινήσει ενέργειες κατάσβεσης επί της οδού Αγίων Πάντων και Εδέσσης – Η φωτιά ξεκίνησε από κοντέινερς και οχήματα. Η Πυροσβεστική καταβάλει μεγάλη προσπάθεια ώστε να μην επεκταθεί η φωτιά σε διπλανά κτήρια.

Δείτε εδώ φωτογραφίες και βίντεο: