Με βαθιά συγκίνηση και αγάπη, εθελοντές και πολίτες στο Ηράκλειο πληροφορήθηκαν την απώλεια του Αμόρ — του γλυκού, ιδιαίτερου σκυλάκου που κατάφερε να ξεφύγει από τη σκληρή μοίρα ενός ανάπηρου αδέσποτου και να ζήσει μια ζωή γεμάτη αξιοπρέπεια, ταξίδια και αγάπη.

Ο Αμόρ πέρασε μήνες στο κυνοκομείο Ηρακλείου, με ένα ακρωτηριασμένο πόδι ύστερα από τροχαίο. Το 2014, σύμφωνα με το neakriti.gr, η Κατερίνα από την Αθήνα του άνοιξε την αγκαλιά της. Από εκείνη τη στιγμή, ο Αμόρ δεν ήταν πια ένας “αδέσποτος” — έγινε μέλος μιας οικογένειας, σύντροφος ζωής, ήρωας καρδιάς.

Έτρεξε, αγάπησε, αγαπήθηκε. Ποτέ κανείς δεν τον αντιμετώπισε σαν “ανάπηρο σκυλί”.

Ο Αμόρ και η Κατερίνα έγιναν σύμβολα επιβίωσης και δύναμης, όταν το 2018 βρέθηκαν στην καρδιά της φονικής πυρκαγιάς στο Μάτι. Η εικόνα της Κατερίνας να κρατά στην αγκαλιά της τον Αμόρ μέσα στο νερό, παλεύοντας να σωθούν και οι δύο, συγκλόνισε όλη τη χώρα. Έγινε ένα παγκόσμιο σύμβολο αγάπης και ελπίδας.