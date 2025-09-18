Η Dreame Technology έχει κάνει αίσθηση τις τελευταίες εβδομάδες, ιδιαίτερα με την φιλόδοξη είσοδό της στην αγορά ηλεκτρικών οχημάτων. Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι το πρώτο της υπερπολυτελές ηλεκτρικό όχημα θα ανταγωνιστεί την Bugatti Veyron και έχει προγραμματιστεί να κάνει το ντεμπούτο του το 2027.

Σύμφωνα με το κινεζικό μέσο ενημέρωσης Sina Tech , η Dreame διεξάγει εβδομαδιαίες συνεδρίες ψηφοφορίας για προτάσεις σχεδιασμού αυτοκινήτων, οι οποίες διανύουν τώρα την 38η εβδομάδα τους. Αυτό υποδηλώνει ότι η εταιρεία βελτιώνει την αισθητική των οχημάτων της από τα τέλη του 2024.

Ο ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Dreame, Γιου Χάο, φαίνεται να έχει ισχυρή εμμονή με την κατασκευή αυτοκινήτων. Σύμφωνα με πληροφορίες, η εταιρεία έχει διαιρέσει την αυτοκινητοβιομηχανική της δραστηριότητα σε δύο ξεχωριστές μάρκες: την Dreame Automotive και την Starry Automotive. Η πρώτη θα επικεντρωθεί σε οχήματα επιπέδου Bugatti, , τόσο με αμιγώς ηλεκτρικές όσο και με εκδόσεις εκτεταμένης αυτονομίας. Η δεύτερη είναι μια θυγατρική εταιρεία μπου στοχεύει σε μοντέλα συγκρίσιμα με την Rolls-Royce Cullinan και την Bentley.