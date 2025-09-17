Με τη βοήθεια του αστυνομικού σκύλου «Ορφέα» οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καστοριάς προχώρησαν στη σύλληψη 54χρονου ημεδαπού για καλλιέργεια δενδρυλλίων κάνναβης και για διακίνηση ναρκωτικών.

Στο πλαίσιο συντονισμένης δράσης που έγινε χθες το απόγευμα σε περιοχή της Καστοριάς εντοπίσθηκε ο 54χρονος, στην κατοχή οποίου βρέθηκαν 2,2 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης σε μορφή σκόνης.

Σε έρευνες στο σπίτι και σε αγρόκτημα του συλληφθέντα εντοπίστηκαν άλλα επτά δενδρύλλια κάνναβης, ύψους από 1,30 έως 3 μέτρα, σε πλήρη ανάπτυξη, ένα εκριζωμένο δενδρύλλιο κάνναβης, σε στάδιο αποξήρανσης ύψους 2 μέτρων, ποσότητες ακατέργαστης κάνναβης, καθαρού βάρους 16,2 γραμμαρίων κι ένας τρίφτης με υπολείμματα κάνναβης.

Σε βάρος του 54χρονου σχηματίστηκε ποινική δικογραφία, κακουργηματικού χαρακτήρα, για καλλιέργεια δενδρυλλίων κάνναβης και διακίνηση ναρκωτικών, ενώ ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Καστοριάς.