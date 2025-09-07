Αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της ΔΑΟΕ συνέλαβαν το απόγευμα της Παρασκευής (5/9) σε περιοχή της Αττικής δύο άντρες, 27 και 22 ετών, οι οποίοι εισήγαγαν ταχυδρομικά από τον Καναδά 120 συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού βάρους 62 κιλών.

Η υπόθεση αφορά συνολικά έξι άτομα. Μετά τον εντοπισμό του παράνομου φορτίου σε αποθήκη ταχυμεταφορών, οι αστυνομικοί –μετά από έγκριση του αρμόδιου εισαγγελέα– πραγματοποίησαν ελεγχόμενη παράδοση, κατά την οποία συνελήφθησαν οι δύο κατηγορούμενοι.

Στις έρευνες κατασχέθηκαν:

62 κιλά ακατέργαστης κάνναβης

675 ευρώ

ένα Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο

δύο κινητά τηλέφωνα

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, οι κατηγορούμενοι έχουν απασχολήσει και στο παρελθόν για διάφορα αδικήματα. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.