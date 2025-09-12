Στην Πυλαία Θεσσαλονίκης, αστυνομικοί της Δίωξης Οργανωμένου Εγκλήματος ανακάλυψαν αποθήκη που περιείχε καλάσνικοφ, πιστόλια, πυροκροτητές, σφαίρες και μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών ουσιών.

Σύμφωνα με το voria.gr, η έρευνα πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο επιχείρησης που σχετιζόταν με τη δράση τριών Αλβανών υπηκόων, οι οποίοι συνελήφθησαν την περασμένη Τρίτη στην ίδια περιοχή, μετά από καταδίωξη. Η σύλληψη συνδέεται με την αναζήτηση ενός 39χρονου, που είχε ταυτοποιηθεί για εμπλοκή σε αιματηρό περιστατικό τον Σεπτέμβριο του 2024, έξω από καντίνα απέναντι από τα νεκροταφεία της Πυλαίας. Τότε, ένας 25χρονος είχε τραυματιστεί από πυρά ενώ βρισκόταν με παρέα.

Μαζί με τον 39χρονο συνελήφθησαν και δύο ομοεθνείς του, ηλικίας 30 και 23 ετών. Κατά την έρευνα στο αυτοκίνητο που επέβαιναν, οι αρχές εντόπισαν τρία κιλά χασίς.

Αντιμετωπίζουν βαριές κατηγορίες

Οι τρεις άνδρες πρόκειται να απολογηθούν σήμερα ενώπιον της ανακρίτριας Θεσσαλονίκης. Αντιμετωπίζουν σειρά βαριών κατηγοριών, όπως απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή και διακίνηση ναρκωτικών, μεταξύ άλλων δέκα συνολικά κατηγοριών. Ο 39χρονος φέρεται να έχει ήδη καταδικαστεί στο παρελθόν για παρόμοιες υποθέσεις.

Από την αποθήκη κατασχέθηκαν, εκτός από τα όπλα, και 27 κιλά χασίς. Οι αρχές εκτιμούν ότι οι συλληφθέντες αποτελούν μέλη ισχυρού κυκλώματος που εισάγει και διακινεί ναρκωτικά από την Αλβανία στην Ελλάδα. Παράλληλα, διερευνάται ενδεχόμενη σύνδεσή τους με άλλες εγκληματικές υποθέσεις, καθώς η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη και για άλλα εμπλεκόμενα πρόσωπα.