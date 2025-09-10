Οι εικόνες που εξασφάλισε το MEGA σοκάρουν. Τα σημάδια και οι μώλωπες από τον άγριο ξυλοδαρμό ενός μόλις 13χρονου παιδιού από συμμορία κουκουλοφόρων.

Η άσφαλτος βάφτηκε με αίμα από το ανελέητο ξύλο που δέχτηκε ο ανήλικος σε πάρκο στις Συκιές Θεσσαλονίκης.

Το παιδί βρισκόταν εκεί με δύο συνομήλικούς του, όταν ομάδα ατόμων τους πλησίασε και άρχισε να τον χτυπά με σιδερόβεργες και γροθιές σε σώμα και κεφάλι.

«Καθόταν με τα άλλα δύο παιδιά και ξαφνικά έσκασαν κάπου 15 άτομα και τους χτυπούσαν με σίδερα και ξύλα», δήλωσε ο πατέρας του ανήλικου θύματος της επίθεσης.

Το παιδί μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο Γεννηματάς, με σοβαρότατα τραύματα στο κεφάλι, μπαίνοντας αμέσως στο χειρουργείο.

Από την συμμορία των κουκουλοφόρων μέχρι στιγμής έχει συλληφθεί ένας 18χρονος ο οποίος αντιμετωπίζει το κακούργημα της απόπειρας ανθρωποκτονίας, ενώ οι έρευνες για τον εντοπισμό και των υπόλοιπων δραστών συνεχίζονται.

Ξυλοδαρμός 17χρονου στην Ηλιούπολη

Σκηνικό τρόμου το βράδυ της Δευτέρας και σε πάρκο της Ηλιούπολης όταν ένας 17χρονος δέχεται άγρια επίθεση από έξι συνομηλίκους του.

Την ώρα που ο 17χρονος κείτεται στο έδαφος, ένας από τους δράστες βάζει το χέρι στην τσέπη του και του αρπάζει το κινητό του. Αμέσως μετά όλοι μαζί τρέπονται σε φυγή και το τραυματισμένο παιδί μεταφέρεται από τη μητέρα του στο Ασκληπιείο της Βούλας.

Οι κάτοικοι της περιοχής ξεσπούν. Καθημερινά, όπως δείχνουν και σε αποκλειστικά πλάνα του MEGA, συμμορίες ανηλίκων σπέρνουν τον τρόμο στην γειτονιά.

Συγκρούονται μεταξύ τους, σπάνε αυτοκίνητα και αφήνουν πίσω τους σκηνικό καταστροφής.

Η αστυνομία έχει προχωρήσει στη σύλληψη 4 ανηλίκων και των γονέων τους ενώ οι άλλοι 2 έχουν ταυτοποιηθεί και αναζητούνται.