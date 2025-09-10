Η Θεσσαλονίκη υποδέχεται σήμερα μια νέα πρωτοβουλία που φιλοδοξεί να διευκολύνει τους πολίτες και να στηρίξει τις τοπικές αγορές. Η απογευματινή λαϊκη έχει ως στόχο να προσφέρει στους καταναλωτές τη δυνατότητα να κάνουν τα ψώνια τους σε ώρες που έχουν ολοκληρώσει τις επαγγελματικές τους υποχρεώσεις, ενώ παράλληλα στηρίζει τους παραγωγούς και τους μικροπωλητές, ενισχύοντας την οικονομική και κοινωνική ζωή των γειτονιών.

Πρόκειται για μια πρωτοβουλία της Γενικής Συνομοσπονδίας Λαϊκών Αγορών Ελλάδος, με την απογευματινή λαϊκή αγορά να καλύπτει μια απόσταση 300 μέτρων. Σήμερα στήθηκαν περίπου 30 πάγκοι γεμάτοι με φρέσκα φρούτα, λαχανικά, ψάρια και είδη πρώτης ανάγκης, ενώ υπάρχει η δυνατότητα επέκτασης έως 60 πάγκους. Η συγκεκριμένη λαϊκή θα λειτουργεί κάθε Τετάρτη, από τις 12 το μεσημέρι έως τις 6 το απόγευμα και εάν υπάρχει κόσμος προκειμένου να εξυπηρετηθεί θα «τραβάει» έως τις 7 το βράδυ.

Την πρώτη ημέρα λειτουργίας της απογευματινής λαϊκής αγοράς ευλόγησε ο Μητροπολίτης Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως, Βαρνάβας, παρουσία της περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας Αθηνάς Αηδονά και του δημάρχου Θεσσαλονίκης Στέλιου Αγγελούδη.

«Με προσευχή και με ενότητα τελούμε σήμερα τον αγιασμό και τα εγκαίνια μιας καινούργιας λαϊκής αγοράς, στην οποία ιδιαίτερα αγαπά να ψωνίζει τα αγαθά του ο λαός και οι γειτονιές μας. Στα όρια της Ξηροκρήνης, το μέτρο αυτό θα βοηθήσει τις οικογένειες να γεμίζουν τα σπιτικά τους με αγαθά. Η ακρίβεια ταλανίζει τα νοικοκυριά και είναι μια αγωνία σε όλους τους ανθρώπους να μπορούν να εξασφαλίσουν τον άρτον τον επιούσιον με πολύ κόπο», είπε ο Μητροπολίτης.

«Η σημερινή λαϊκή αγορά αποτελεί πανελλαδική πρωτοπορία και είναι αποτέλεσμα πολύ καλής συνεργασίας των ανθρώπων της λαϊκής αγοράς με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας», είπε, από την πλευρά της, η κ. Αηδονά. Η περιφερειάρχης πρόσθεσε πως οι λαϊκές αγορές αποτελούν «ανάχωμα στην ακρίβεια για τις ελληνικές οικογένειες» και υπογράμμισε πως στόχος είναι να δημιουργηθεί μια απογευματινή λαϊκή αγορά και στην ανατολική πλευρά της πόλης.

Ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης είπε ότι πρόκειται για μια «πολύ όμορφη» πρωτοβουλία, επισημαίνοντας πως οι λαϊκές αγορές «μπορούν να δώσουν φρέσκο και φθηνό προϊόν στους πολίτες καθώς η ακρίβεια δύσκολα τιθασεύεται». Συμπλήρωσε ότι οι λαϊκές αγορές είναι «μια κοινωνική κατάκτηση», ενώ για τη συνεισφορά του Δήμου είπε πως αναλαμβάνει την ασφάλεια και την καθαριότητα του χώρου, ενώ μέσα στο επόμενο διάστημα θα ολοκληρωθεί και το θέμα του φωτισμού στην περιοχή ώστε οι πολίτες να κάνουν εύκολα τα ψώνια τους και τους χειμερινούς μήνες.

Ο πρόεδρος της Συνομοσπονδίας Λαϊκών Αγορών Ελλάδος Άγγελος Δερετζής αναφέρθηκε στα χρόνια προσπαθειών για να γίνει πράξη η πρώτη απογευματινή λαϊκή αγορά. «Οι καταναλωτές αποκτούν πλέον νέες επιλογές, με πραγματικό ανταγωνισμό στις τιμές, αλλά και στην ποιότητα και τη φρεσκάδα των προϊόντων», ανέφερε χαρακτηριστικά, τονίζοντας πως οι λαϊκές βρίσκονται δίπλα στα νοικοκυριά και στηρίζουν το εισόδημά τους.

Το «παρών» στα εγκαίνια της πρώτης απογευματινής λαϊκής αγοράς στην οδό Κώττα Ρούλια έδωσαν ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ και δήμαρχος Αμπελοκήπων- Μενεμένης Λάζαρος Κυρίζογλου, οι βουλευτές Θεόδωρος Καράογλου, Θεοδώρα Τζάκρη και Μιχάλης Χουρδάκης, ο συντονιστής του γραφείου του πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη Γιάννης Παπαγεωργίου, αντιπεριφερειάρχες και αντιδήμαρχοι.