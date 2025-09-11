Ένα σοκαριστικό περιστατικικό ξυλοδαρμού ανήλικου σημειώθηκε τα μεσάνυχτα της Τρίτης σε πάρκο στις Συκιές Θεσσαλονίκης, με θύμα ένα 13χρονο αγόρι.

Ο νεαρός χειρουργήθηκε στο κεφάλι και παραμένει στη ΜΕΘ για προληπτικούς λόγους, σύμφωνα με το «Κοινωνία Ώρα Mega». Ο 13χρονος έχει πολλά θλαστικά τραύματα σε όλο του το σώμα.

Οι γονείς παραμένουν σε σοκ από την επίθεση.

Την ίδια ώρα, ο 18χρονος που συνελήφθη κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας (κακούργημα) αναμένεται η απολογία του.

Η αιτία της επίθεσης παραμένει άγνωστη, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, ο 13χρονος και η παρέα του πριν την επίθεση μιλούσαν με δύο κοπέλες και λίγη ώρα αργότερα εμφανίστηκαν οι κουκουφόροι.