Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο προειδοποίησε ότι η Χαμάς διαθέτει περιορισμένο χρονικό περιθώριο για να αποδεχτεί κατάπαυση του πυρός, ενόσω το Ισραήλ εξαπολύει έντονα στρατιωτικά πλήγματα στην πόλη της Γάζας.

Όπως τόνισε σε δηλώσεις του προς δημοσιογράφους, «Οι Ισραηλινοί άρχισαν να διεξάγουν επιχειρήσεις εκεί πέρα. Πιστεύουμε συνεπώς ότι έχουμε ένα πολύ μικρό παράθυρο ευκαιρίας για να μπορέσει να συναφθεί μια συμφωνία» με το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα.

Σύμφωνα με τον κ. Ρούμπιο, «Δεν έχουμε πια μήνες» για μια διπλωματική λύση, αλλά «πιθανόν μερικές ημέρες και ίσως μερικές εβδομάδες». Τα σχόλια αυτά έγιναν πριν την αναχώρησή του από το Ισραήλ με προορισμό το Κατάρ.

Διαπραγματεύσεις υπό ασφυκτική πίεση

Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας ξεκαθάρισε πως βασική προτεραιότητα της Ουάσινγκτον παραμένει η εξεύρεση διαπραγματευτικής λύσης που θα βάλει τέλος στη σύγκρουση, επισημαίνοντας ότι για την επιτυχία της απαιτείται αλλαγή στάσης από τη Χαμάς. «Η υπ’ αριθμόν ένα επιλογή μας είναι αυτό να τελειώσει με μια διευθέτηση έπειτα από διαπραγμάτευση στην οποία η Χαμάς να δηλώσει: “Θα αποστρατιωτικοποιηθούμε, δεν θα αποτελούμε πια απειλή”», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Ωστόσο, πρόσθεσε ότι «μερικές φορές, όταν έχουμε να κάνουμε με μια ομάδα αγρίων όπως η Χαμάς, αυτό δεν είναι δυνατό, αλλά ελπίζουμε ότι θα μπορέσει να συμβεί», υποδηλώνοντας τη δυσκολία επίτευξης συμβιβασμού στο παρόν κλίμα.

Ο ρόλος του Κατάρ ως διαμεσολαβητή

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε ο κ. Ρούμπιο στον ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει το Κατάρ ως μεσολαβητής μεταξύ των εμπλεκόμενων πλευρών. Παρά το ισραηλινό πλήγμα που είχε ως στόχο ηγέτες της Χαμάς στο εμιράτο, δήλωσε πως «το Κατάρ είναι η μόνη χώρα ικανή να διαδραματίσει το ρόλο του μεσολαβητή για τη Γάζα».

«Προφανώς οφείλουν να αποφασίσουν αν θέλουν να το κάνουν ή όχι μετά την περασμένη εβδομάδα, αλλά θέλουμε να ξέρουν ότι, αν υπάρχει μια χώρα στον κόσμο που θα μπορούσε να βοηθήσει να μπει τέλος σ’ αυτό με διαπραγμάτευση, αυτή είναι το Κατάρ», ανέφερε συγκεκριμένα.

Στήριξη στον Νετανιάχου – Νέοι βομβαρδισμοί στη Γάζα

Κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στην Ιερουσαλήμ, ο αμερικανός ΥΠΕΞ συναντήθηκε με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, επαναβεβαιώνοντας την αμερικανική υποστήριξη στη νέα στρατιωτική επιχείρηση του Ισραήλ με στόχο την εξάλειψη της Χαμάς.

Στο μεταξύ, αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν στο Γαλλικό Πρακτορείο πως η πόλη της Γάζας υπέστη σφοδρότατους βομβαρδισμούς κατά τη διάρκεια της νύχτας, με αποτελέσματα την καταστροφή κατοικημένων κτιρίων και την πρόκληση περαιτέρω ανθρωπιστικής κρίσης.