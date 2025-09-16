Η Κίνα ανακοίνωσε επίσημα την έναρξη έρευνας αντι-ντάμπινγκ κατά της εισαγωγής συγκεκριμένων αναλογικών ολοκληρωμένων κυκλωμάτων από τις ΗΠΑ, ύστερα από αίτημα μιας επαρχιακής ένωσης βιομηχανιών ημιαγωγών.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Εμπορίου, οι εισαγωγές αυτών των προϊόντων από το 2022 έως το 2024 αυξήθηκαν κατά 37%, ενώ οι τιμές τους κατέρρευσαν κατά 52%, προκαλώντας σημαντικές πιέσεις στους Κινέζους κατασκευαστές. Η έρευνα, που εστιάζει σε δύο κατηγορίες τσιπ –τα βασικά τσιπ διεπαφής και τους ελεγκτές πύλης με τεχνολογίες άνω των 40 νανομέτρων– εκτιμάται ότι θα διαρκέσει μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2026, με δυνατότητα εξάμηνης παράτασης.

Παράλληλα, το Υπουργείο ανακοίνωσε δεύτερη έρευνα για πιθανολογούμενες διακρίσεις από μέτρα της Ουάσινγκτον εναντίον της κινεζικής βιομηχανίας ημιαγωγών. Η αρχική εκτίμηση της κινεζικής πλευράς είναι ότι οι αμερικανικές κινήσεις παραβιάζουν τις αρχές του διεθνούς εμπορίου και έχουν έντονα περιοριστικό χαρακτήρα.

Η Κινεζική Επιμελητηριακή Ένωση Εισαγωγών και Εξαγωγών Μηχανημάτων και Ηλεκτρονικών Προϊόντων στήριξε δημόσια τις κυβερνητικές αποφάσεις, καλώντας παράλληλα τις επιχειρήσεις να ενισχύσουν την καινοτομία, να αυξήσουν την παραγωγική τους ικανότητα και να δυναμώσουν την παρουσία τους στη διεθνή αγορά.

Γιατί η Κίνα κατηγορεί τις ΗΠΑ

Το Πεκίνο κατηγορεί ανοιχτά την Ουάσινγκτον για «κακοπροαίρετη καταπίεση» της κινεζικής βιομηχανίας υψηλής τεχνολογίας, στοχεύοντας κυρίως τους τομείς των μικροκυκλωμάτων και της τεχνητής νοημοσύνης.

Οι κινεζικές αρχές υποστηρίζουν ότι οι ΗΠΑ έχουν καταχραστεί την έννοια της «εθνικής ασφάλειας» προκειμένου να δικαιολογήσουν αυστηρότερους ελέγχους εξαγωγών και μονομερείς κυρώσεις, οδηγώντας σε σοβαρές στρεβλώσεις στην παγκόσμια αγορά και υπονομεύοντας τις εφοδιαστικές αλυσίδες.

Η χρονική συγκυρία είναι ιδιαίτερα φορτισμένη, καθώς οι δύο πλευρές έχουν προγραμματίσει διμερείς εμπορικές και οικονομικές συνομιλίες στην Ισπανία από χθες, 14 Σεπτεμβρίου. Η κινεζική κυβέρνηση, ωστόσο, εκφράζει έντονο σκεπτικισμό για τη «γνήσια πρόθεση» διαλόγου από την αμερικανική πλευρά, μετά την προσθήκη πολλών κινεζικών εταιρειών στη λίστα ελέγχου εξαγωγών των ΗΠΑ. Το Υπουργείο Εμπορίου της Κίνας χαρακτήρισε αυτές τις ενέργειες «τιμωρητικές και αβάσιμες», σημειώνοντας ότι επηρεάζουν όχι μόνο τα ημιαγωγά αλλά και κλάδους όπως η βιοτεχνολογία, η αεροδιαστημική και η εφοδιαστική αλυσίδα.

Σύγκρουση

Η αντιπαράθεση μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας για την τεχνολογία εξελίσσεται έτσι σε ένα ακόμη πεδίο ευρύτερης γεωοικονομικής σύγκρουσης.

Από τη μία, το Πεκίνο δηλώνει αποφασισμένο να προστατεύσει τις επιχειρήσεις του και να ενισχύσει τη βιομηχανική του αυτονομία. Από την άλλη, η Ουάσινγκτον, υπό το πρίσμα της ασφάλειας, συνεχίζει να περιορίζει την πρόσβαση της Κίνας σε προηγμένα τεχνολογικά αγαθά. Το αποτέλεσμα είναι μια κλιμάκωση που δοκιμάζει τη σταθερότητα της διεθνούς αγοράς και δημιουργεί νέες αβεβαιότητες στην ήδη εύθραυστη ισορροπία του παγκόσμιου εμπορίου.