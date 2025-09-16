Κάμερα ασφαλείας κατέγραψε τη στιγμή που ένας ληστής επιτέθηκε σε μια 26χρονη γυναίκα, την ώρα που περίμενε σε στάση λεωφορείου στον Κορυδαλλό, καθώς και τις απελπισμένες κραυγές της για βοήθεια.

Το περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης, 16 Σεπτεμβρίου. Η γυναίκα βρισκόταν στη στάση, περιμένοντας μέσο μαζικής μεταφοράς, όταν ένας άνδρας που επέβαινε σε μηχανάκι πέρασε από μπροστά της και επιχείρησε να τη ληστέψει. Όπως προέκυψε αργότερα, το όχημα που χρησιμοποιούσε ήταν κλεμμένο.

Η 26χρονη αντέδρασε άμεσα, άρχισε να φωνάζει για βοήθεια και κατάφερε να τον σπρώξει, με αποτέλεσμα να πέσει από το μηχανάκι. Ο δράστης τράπηκε σε φυγή, ενώ η γυναίκα ειδοποίησε αμέσως την Αστυνομία.

Οι αρχές διερευνούν την υπόθεση και, σύμφωνα με πληροφορίες, ο φερόμενος δράστης έχει ήδη εντοπιστεί.