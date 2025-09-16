Η Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου θα κυλήσει με γενικά αίθριο καιρό και αρκετή ηλιοφάνεια σε όλη σχεδόν τη χώρα. Παράλληλα, η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα, χαρίζοντας μια εικόνα που θυμίζει περισσότερο… καλοκαίρι παρά φθινόπωρο. Ωστόσο, σε ορισμένες περιοχές της βόρειας Ελλάδας δεν αποκλείονται παροδικά φαινόμενα.

Ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές

Στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά αναμένονται αραιές νεφώσεις κατά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Στις υπόλοιπες περιοχές η μέρα θα κυλήσει με καθαρό ουρανό και ευχάριστες συνθήκες.

Παροδικές μπόρες σε Μακεδονία και Θράκη

Στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, οι νεφώσεις θα πυκνώσουν πρόσκαιρα το μεσημέρι και το απόγευμα, όπου υπάρχει πιθανότητα για λίγες σύντομες τοπικές βροχές ή μπόρες.

Άνεμοι έως 6 μποφόρ – Θερμοκρασία πάνω από τα κανονικά

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες-βορειοδυτικές διευθύνσεις με ένταση 3 έως 5 μποφόρ, ενώ τοπικά στο Αιγαίο θα φτάσουν και τα 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε τιμές λίγο υψηλότερες από τις συνηθισμένες για την εποχή. Στα βόρεια ηπειρωτικά και σε μεγάλο μέρος της νησιωτικής χώρας θα φτάσει τους 30 με 31°C, ενώ στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και στα Δωδεκάνησα θα αγγίξει τους 32 με 34°C.

Καλοκαιρινή η μέρα στην Αττική

Ο καιρός στην Αττική θα είναι ηλιόλουστος, με θερμοκρασία από 20 έως 32°C, τοπικά και 33°C. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί, ενώ στα ανατολικά θα στραφούν σε βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ.

Αραιές νεφώσεις και ενίσχυση των ανέμων το βράδυ στη Θεσσαλονίκη

Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά καλός, με ηλιοφάνεια και λίγες αραιές νεφώσεις, κατά διαστήματα πιο πυκνές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 31°C. Οι άνεμοι αρχικά θα είναι ασθενείς μεταβλητοί, όμως από το μεσημέρι θα στραφούν σε βορειοδυτικούς 3 με 5 μποφόρ, με ενίσχυση το βράδυ έως και 6 μποφόρ.