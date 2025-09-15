Την Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με την ηλιοφάνεια να κυριαρχεί στο σύνολο της χώρας. Λίγες μόνο πρόσκαιρες αραιές νεφώσεις αναμένονται το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά ορεινά, χωρίς όμως να δημιουργούν προβλήματα.

Ενισχυμένοι άνεμοι στο Αιγαίο

Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις, ασθενείς έως μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ. Αντίθετα, στο Αιγαίο θα είναι πιο ισχυροί, από βόρειες διευθύνσεις, φτάνοντας τα 4 με 6 μποφόρ και τοπικά ακόμη και τα 7 μποφόρ.

Θερμοκρασίες σε ρυθμούς καλοκαιριού

Η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή και θα παραμείνει σε ελαφρώς υψηλότερα επίπεδα από τα κανονικά για την εποχή. Στις περισσότερες περιοχές θα φτάσει τους 30 με 33 βαθμούς Κελσίου, ενώ σε δυτικά, κεντρικά, νότια ηπειρωτικά και στα Δωδεκάνησα το θερμόμετρο θα αγγίξει τους 34 βαθμούς. Στις Κυκλάδες και τη βόρεια Κρήτη, αντίθετα, η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 28 με 29 βαθμούς.

Αττική και Θεσσαλονίκη με καλοκαιρινή διάθεση

Στην Αττική προβλέπεται ηλιοφάνεια, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου και τους ανέμους να πνέουν κυρίως από βόρειες διευθύνσεις, 3 με 5 μποφόρ, ενώ στα ανατολικά τμήματα θα φτάνουν τοπικά και τα 6 μποφόρ.

Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι επίσης αίθριος, με θερμοκρασία από 20 έως 30 βαθμούς Κελσίου και ανέμους μεταβλητών διευθύνσεων, 2 με 4 μποφόρ.