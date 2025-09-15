Αναλυτική πρόγνωση καιρού για τη Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου 2025 εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, διαμορφώνοντας το σκηνικό του καιρού με εναλλαγές μεταξύ αστάθειας και καλοκαιρίας σε διάφορες περιοχές της χώρας.

Στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία αναμένονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες κατά τις πρώτες πρωινές ώρες. Θα ακολουθήσει προσωρινή βελτίωση, όμως από το μεσημέρι οι νεφώσεις θα επιστρέψουν, προκαλώντας τοπικούς όμβρους. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα παραμείνει γενικά αίθριος, με παροδικές νεφώσεις ιδιαίτερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, όπου δεν αποκλείονται μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ανατολικά τμήματα.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση 4 έως 6 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο θα ενισχυθούν τοπικά φτάνοντας τα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή πτώση στα ανατολικά. Στα δυτικά, οι μέγιστες τιμές θα αγγίξουν τους 31 με 32 βαθμούς Κελσίου και κατά τόπους στα ηπειρωτικά τους 33 με 34. Στα ανατολικά, η θερμοκρασία θα κυμανθεί μεταξύ 29 και 32 βαθμών, ενώ στις Κυκλάδες δεν αναμένεται να ξεπεράσει τους 29.

Αναλυτική πρόγνωση ανά γεωγραφική περιοχή

Μακεδονία & Θράκη: Στο επίκεντρο θα βρεθεί η κεντρική και ανατολική Μακεδονία, με αυξημένες νεφώσεις και φαινόμενα τις πρωινές ώρες. Αναμένεται βελτίωση, αλλά το μεσημέρι θα σημειωθούν ξανά τοπικοί όμβροι, ιδιαίτερα στα ορεινά της υπόλοιπης Μακεδονίας όπου ενδέχεται να εκδηλωθούν παροδικές βροχές. Οι άνεμοι θα είναι βόρειοι 3-4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 31 βαθμούς. Στη δυτική Μακεδονία θα είναι 2-3 βαθμούς χαμηλότερη.

Νησιά Ιονίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά, Δυτική Πελοπόννησος: Ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Νωρίς το απόγευμα ενδέχεται να σημειωθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικοί όμβροι στα ορεινά της δυτικής Στερεάς. Οι άνεμοι βορειοδυτικοί 3-4 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο θα φτάσουν τα 5-6 μποφόρ. Θερμοκρασίες από 18 έως 34 βαθμούς, με χαμηλότερες τιμές στο εσωτερικό της Ηπείρου.

Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησος: Προβλέπονται λίγες νεφώσεις, κατά τόπους αυξημένες ως το απόγευμα, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών όμβρων ή μεμονωμένων καταιγίδων. Οι άνεμοι βόρειοι-βορειοανατολικοί 3-5 μποφόρ (έως 6 στη νότια Εύβοια). Θερμοκρασίες έως 32 βαθμούς, ενώ στις Σποράδες μέχρι 27.

Κυκλάδες & Κρήτη: Ο καιρός θα παραμείνει γενικά αίθριος. Οι άνεμοι βόρειοι 5-6 μποφόρ, φτάνοντας τοπικά στα 7 στις Κυκλάδες. Οι θερμοκρασίες θα κυμανθούν από 21 έως 29, ενώ στην Κρήτη δεν αποκλείονται τιμές έως 32 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου & Δωδεκάνησα: Αναμένεται αίθριος καιρός. Οι άνεμοι βόρειοι 5-6 μποφόρ και η θερμοκρασία από 21 έως 32 βαθμούς.

Καιρός σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Αττική: Γενικά αίθριος καιρός, αλλά τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες θα σημειωθούν νεφώσεις και κατά τόπους όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι βόρειοι-βορειοανατολικοί 3-5, στα ανατολικά βαθμιαία έως 6 μποφόρ. Θερμοκρασία από 21 έως 32 βαθμούς.

Θεσσαλονίκη: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως τις πρώτες πρωινές ώρες. Μεταγενέστερα, βελτίωση και εκ νέου πρόσκαιρη επιδείνωση το μεσημέρι με τοπικούς όμβρους στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι αρχικά βόρειοι 3-4 μποφόρ, στρέφοντας σε νότιους το απόγευμα. Θερμοκρασία από 20 έως 30 βαθμούς.

Τάσεις καιρού για τις επόμενες ημέρες

Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου 2025: Ο καιρός παραμένει γενικά αίθριος, με παροδικές τοπικές νεφώσεις στα ανατολικά και νότια ηπειρωτικά καθώς και στην Κρήτη. Οι άνεμοι στα δυτικά μεταβλητοί 3-4 μποφόρ, στα ανατολικά βόρειοι 4-6 και τοπικά στο Αιγαίο μέχρι 7 μποφόρ. Αμετάβλητη η θερμοκρασία, με μέγιστες τιμές 28 έως 32 βαθμούς.

Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2025: Στα βόρεια θα επικρατήσουν αραιές νεφώσεις που παροδικά θα πυκνώσουν, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών βροχών στα βορειοανατολικά κατά τις μεσημβρινές-απογευματινές ώρες. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα παραμείνει αίθριος. Οι άνεμοι βορειοδυτικοί 3-5 μποφόρ, στα πελάγη τοπικά έως 6. Αναμένεται μικρή άνοδος της θερμοκρασίας.

Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου 2025: Ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος με παροδικές τοπικές νεφώσεις στα ανατολικά και νότια ηπειρωτικά. Οι άνεμοι θα είναι βόρειοι 3-5 μποφόρ, στα πελάγη τοπικά 6, και σταδιακά στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ. Μικρή πτώση της θερμοκρασίας αναμένεται στα ανατολικά.

Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου 2025: Διατηρείται ο αίθριος καιρός, με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις στα βορειοανατολικά. Στα δυτικά οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 3-4 μποφόρ, ενώ στα ανατολικά βόρειοι-βορειοανατολικοί 4-6 και τοπικά στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιοσημείωτη μεταβολή.