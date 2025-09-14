Με αστάθεια στα βόρεια και ανατολικά ηπειρωτικά ξεκινά η εβδομάδα τη Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου, καθώς σε αρκετές περιοχές θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και καταιγίδες, ενώ στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά πιο αίθριος, με ηλιοφάνεια και μόνο παροδικές νεφώσεις. Παράλληλα, οι άνεμοι στο Αιγαίο θα ενισχυθούν, ενώ η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή πτώση κυρίως στα ανατολικά.

Βροχές στα ανατολικά και βόρεια ηπειρωτικά

Στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία αναμένονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες έως τις πρώτες πρωινές ώρες. Θα ακολουθήσει πρόσκαιρη βελτίωση, ωστόσο από το μεσημέρι οι νεφώσεις θα αυξηθούν εκ νέου και θα σημειωθούν τοπικές μπόρες, κυρίως όμως στα ορεινά.

Στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατήσει γενικά ηλιοφάνεια, με παροδικές νεφώσεις τις θερμές ώρες της ημέρας στα ηπειρωτικά, οπότε και θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες, ιδιαίτερα στα ανατολικά ηπειρωτικά τμήματα.

Ενίσχυση των ανέμων στο Αιγαίο

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση 4 με 6 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο βαθμιαία θα φτάσουν τοπικά τα 7 μποφόρ.

Μικρή πτώση θερμοκρασίας στα ανατολικά

Η θερμοκρασία θα υποχωρήσει ελαφρώς στα ανατολικά. Πιο αναλυτικά, στα δυτικά τμήματα θα φτάσει τους 31 με 32 βαθμούς και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Στα ανατολικά τμήματα θα αγγίξει τους 29 με 31 βαθμούς και τοπικά τους 32, ενώ στις Κυκλάδες δεν θα ξεπεράσει τους 28 με 29 βαθμούς Κελσίου.

Αττική: Τοπική αστάθεια το μεσημέρι-απόγευμα

Στην Αττική θα επικρατήσει αρχικά ηλιοφάνεια, όμως κατά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι-βορειοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά τοπικά 6. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη: Βροχές το πρωί, νέες μπόρες το μεσημέρι

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες έως τις πρώτες πρωινές ώρες. Στη συνέχεια θα επικρατήσει πρόσκαιρη βελτίωση με αρκετά διαστήματα ηλιοφάνειας, ενώ από το μεσημέρι θα αναπτυχθούν ξανά νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές μπόρες στα γύρω ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και το απόγευμα θα στραφούν σε νότιους με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου.