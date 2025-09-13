Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε την τελευταία πρόγνωση καιρού για το Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου 2025, με δεδομένα που αφορούν ολόκληρη την ελληνική επικράτεια.

Σύμφωνα με την πρόγνωση, ο καιρός αναμένεται γενικά αίθριος, με αραιές νεφώσεις που κατά διαστήματα θα είναι πυκνότερες στα ανατολικά και βόρεια ηπειρωτικά. Στις συγκεκριμένες περιοχές ενδέχεται να καταγραφούν ορισμένες ασθενείς βροχές κατά τις πρωινές ώρες, ενώ μεμονωμένοι όμβροι αναμένονται στα ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, με εντάσεις 3-4 μποφόρ. Στο Αιγαίο όμως, από το μεσημέρι και μετά, η ένταση θα ενισχυθεί φτάνοντας τοπικά ακόμη και τα 7 μποφόρ.

Όσον αφορά τη θερμοκρασία, αναμένεται πτώση σε ανατολικές και βόρειες περιοχές της χώρας. Τα θερμόμετρα θα δείξουν 31 με 33 βαθμούς Κελσίου στις περισσότερες περιοχές, ενώ στη δυτική και νότια Ελλάδα η μέγιστη θα διαμορφωθεί στους 33 με 34 βαθμούς.

Καιρική εικόνα ανά γεωγραφική ενότητα

Μακεδονία – Θράκη: Περιμένουμε κατά διαστήματα αυξημένες νεφώσεις. Στην κεντρική Μακεδονία υπάρχει “πιθανότητα ασθενών βροχών” το πρωί, ενώ το μεσημέρι και το απόγευμα δεν αποκλείεται να εκδηλωθούν όμβροι στα ορεινά. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ, με εξάρσεις έως 6 μποφόρ κυρίως στο Θρακικό από το βράδυ. Η θερμοκρασία από 16 έως 30 βαθμούς Κελσίου, με χαμηλότερες τιμές στη δυτική Μακεδονία.

Νησιά Ιονίου – Ήπειρος – Δυτική Στερεά – Δυτική Πελοπόννησος: Ο καιρός θα παραμείνει αίθριος, ωστόσο αναμένονται λίγες μεσημβρινές νεφώσεις στα ορεινά. Η ορατότητα ενδέχεται να είναι περιορισμένη τις πρώτες πρωινές ώρες. Οι άνεμοι από βόρειες-βορειοδυτικές διευθύνσεις 3-4 μποφόρ και θερμοκρασία από 20 έως 34 βαθμούς, με εξαίρεση την Ήπειρο και τα νησιά του Ιονίου όπου η μέγιστη θα φθάσει έως 32.

Θεσσαλία – Ανατολική Στερεά – Εύβοια – Ανατολική Πελοπόννησος: Παροδικές νεφώσεις κυρίως το πρωί, με πιθανότητα ασθενών βροχών κυρίως στη Θεσσαλία και τις Σποράδες. Τοπικοί όμβροι στα ορεινά το απόγευμα. Άνεμοι ανατολικοί-βορειοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε αυτό το τμήμα θα κυμανθεί από 21 έως 33 βαθμούς, ενώ στις Σποράδες έως τους 27 βαθμούς Κελσίου.

Κυκλάδες – Κρήτη: Ο καιρός θα παραμείνει αίθριος. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις, αγγίζοντας τα 5-6 μποφόρ και τοπικά τα 7 από το μεσημέρι. Η θερμοκρασία από 23 έως 30, στη δε Κρήτη θα φτάσει ως τους 32 βαθμούς.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα: Αναμένεται γενικά αίθριος καιρός, με βόρειους ανέμους 5-6 μποφόρ και πιθανώς τοπικά 7 από το μεσημέρι. Οι μέγιστες θερμοκρασίες θα κυμανθούν από 23 έως 30 βαθμούς και στα νότια Δωδεκάνησα έως και 33.

Αττική: Στην Αττική προβλέπεται αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα είναι βορειοανατολικοί 4 με 5 μποφόρ και έως 6 στα ανατολικά, με θερμοκρασίες από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με “πιθανότητα ασθενών βροχών” το πρωί και τοπικούς όμβρους στα ορεινά το μεσημέρι και απόγευμα. Άνεμοι νοτιοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 21 έως 29 βαθμούς.

Επισκόπηση εξέλιξης καιρού τις επόμενες ημέρες

Κυριακή 14-09-2025: Ο καιρός θα παραμείνει ως επί το πλείστον αίθριος. Παρ’ όλα αυτά, τοπικά αυξημένες νεφώσεις προβλέπονται κυρίως στα ηπειρωτικά, την Εύβοια, τις Κυκλάδες και την Κρήτη ως το απόγευμα, με πιθανότητα για λίγες πρόσκαιρες βροχές. Από το βράδυ, νεφώσεις θα επανεμφανιστούν στη Μακεδονία προκαλώντας τοπικές βροχές. Οι άνεμοι μεταβλητοί στα δυτικά (ασθενείς και μετά βορειοδυτικοί 3-4 μποφόρ), ενώ στο Αιγαίο βόρειοι 4-6 και τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση στα ανατολικά.

Δευτέρα 15-09-2025: Τα φαινόμενα θα περιοριστούν αρχικά κυρίως στη Μακεδονία, με αυξημένες νεφώσεις, βροχές και πρόσκαιρες καταιγίδες. Σταδιακά, ο άστατος καιρός θα επεκταθεί και σε άλλα ανατολικά ηπειρωτικά τμήματα, τις Σποράδες, την Εύβοια και αργότερα στις Κυκλάδες και την Κρήτη, με βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Βόρειοι άνεμοι 4-6 μποφόρ, πρόσκαιρα στο Ιόνιο έως 7. Η θερμοκρασία σε περαιτέρω ήπια πτώση.

Τρίτη 16-09-2025: O καιρός διατηρείται σχεδόν αίθριος, με λιγοστές τοπικές νεφώσεις στα ανατολικά ηπειρωτικά, τις Κυκλάδες και την Κρήτη. Οι βόρειοι άνεμοι παραμένουν, 3-5 μποφόρ δυτικά και έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση.

Τετάρτη 17-09-2025: Αναμένεται σχεδόν αίθριος καιρός, με σποραδικές νεφώσεις, κυρίως στα ηπειρωτικά το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα είναι δυτικοί 3-4 μποφόρ στα δυτικά και βόρειοι 4-5 (στο Αιγαίο 6 μποφόρ) στα ανατολικά. Η θερμοκρασία παρουσιάζει μικρή άνοδο.