Αποκλειστικά στην εκπομπή του Mega «Buongiorno» μίλησε o Κώστας Καλημέρης, επί χρόνια φίλος και συνεργάτης του Γιώργου Μαζωνάκη.

«Τον άκουσα καλύτερα απ’ ό,τι ήταν πριν από όλο το περιστατικό. Ήταν μια χαρά, πολύ καλοδιάθετος και με όρεξη για δουλειά. Τώρα είμαστε στο studio, θα μπούμε δηλαδή σύντομα και ετοιμάζουμε ένα καινούργιο τραγούδι για κυκλοφορία» δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Καλημέρης.

Στην ερώτηση αν όλη αυτή περιπέτεια με τον εγκλεισμό ψυχιατρείο, που πέρασε ο τραγουδιστής του κόστισε, ο στενός συνεργάτης του απάντησε πως «δεν έχουμε μιλήσει καθόλου για αυτό το θέμα».

Καταλήγοντας ο επί χρόνια φίλος του Γιώργου Μαζωνάκη, του ευχήθηκε «να είναι πάντα ευτυχισμένος και να είναι πάντα με όλη την όρεξη που τον διακρίνει για δουλειά και να παραμείνει αυθεντικός».