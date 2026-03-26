Ασθενείς ανοδικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στο άνοιγμα της σημερινής συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου.
Πτωτικά κινούνται τα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, με φόντο τα αντιφατικά μηνύματα για την ύπαρξη ή μη διαπραγματεύσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου.
O Γενικός Δείκτης Τιμών στις 11:00, διαμορφώνεται στις 2.063,73 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 0,28%.
Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 49,62 εκατ. ευρώ.
Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει άνοδο σε ποσοστό 0,34%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχωρεί οριακά σε ποσοστό 0,03%.
Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Eurobank (+2,20%), της Εθνικής (+1,94%), του ΟΛΠ (+1,83%) και της Coca Cola HBC (+1,43%).
Αντιθέτως τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Motor Oil (-1,48%), της Viohalco (-1,45%), της ΕΥΔΑΠ (-1,38%), της ΔΕΗ (-1,29%) και της Aktor (-1,17%).
Ανοδικά κινούνται 31 μετοχές, 37 πτωτικά και 12 παραμένουν σταθερές.
Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: Αφοί Κορδέλλου (+5,02%) και Centric (+2,94%), ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές: EINS (-2,72%) και Ίλυδα (-2,52%).
- Ναύαρχος Τζέιμς Σταυρίδης: «Δύσκολη η κατάληψη της νήσου Χαργκ – Οι Ιρανοί είναι έξυπνοι και αδίστακτοι»
- Χάος ενόψει, το Παγκόσμιο Κύπελλο των απλήρωτων εργαζομένων στα αεροδρόμια των ΗΠΑ
- Γιάννης Χατζηθεοδοσίου: «Σωστή η αύξηση του κατώτατου μισθού, αλλά να δούμε και πως θα στηριχθεί η επιχειρηματικότητα»