Σε κλοιό ισχυρών πιέσεων βρίσκονται οι τιμές των μετοχών στο άνοιγμα της σημερινής συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου, εν μέσω αρνητικού κλίματος στις διεθνείς αγορές. Η κλιμάκωση του πολέμου έχει οδηγήσει σε νέο άλμα τις τιμές του πετρελαίου, αυξάνοντας τις ανησυχίες για άνοδο του πληθωρισμού και μείωση της παγκόσμιας ανάπτυξης.

O Γενικός Δείκτης Τιμών υποχωρεί κάτω από τις 2.100 μονάδες και στις 11:00, διαμορφώνεται στις 2.092,44 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 1,76%.

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 17,34 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει πτώση σε ποσοστό 1,78%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχωρεί σε ποσοστό 1,35%.

Πτωτικά κινούνται όλες οι μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης και τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Elvalhalcor(-3,51%), της Metlen (-3,08%), της Viohalco (-2,89%), της Eurobank (-2,87%) και της ΔΕΗ (-2,66%).

Ανοδικά κινούνται 11 μετοχές, 80 πτωτικά και 13 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: Ξυλεμπορία(π) (+8,11%) και Uninbios (+2,58%), ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές: Ιντερτέκ (-6,67%) και Κέκροψ (-4,30%).