Με έντονες απώλειες ξεκίνησαν τη Δευτέρα 23 Μαρτίου 2026 οι ευρωπαϊκές αγορές και το ελληνικό χρηματιστήριο, καθώς ο Γενικός Δείκτης κατέγραψε πτώση άνω του 3% λίγο μετά το άνοιγμα των συναλλαγών.

Παρά την παρουσία επιλεκτικών αγοραστών σε δεικτοβαρείς μετοχές, το κλίμα παραμένει αρνητικό. Η υποχώρηση του Γενικού Δείκτη κάτω από τις 2.100 μονάδες εντείνει την ανησυχία των επενδυτών, ενώ ο φόβος για περαιτέρω επιδείνωση της πετρελαϊκής κρίσης, εν μέσω του συνεχιζόμενου πολέμου στη Μέση Ανατολή, οδηγεί σε αυξημένες ρευστοποιήσεις.

Οι πιέσεις είναι έντονες και στον τραπεζικό δείκτη, ο οποίος καταγράφει πτώση άνω του 2,5% (-2,62% στις 11:05 ώρα Ελλάδας). Την ίδια ώρα, ο δείκτης των blue chips δοκιμάζει κρίσιμα τεχνικά επίπεδα γύρω από τις 5.100 μονάδες, σημειώνοντας απώλειες άνω του 2%.

Αρνητικό κλίμα στις ευρωπαϊκές αγορές

Πτωτικές τάσεις επικρατούν και στα κυριότερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, τα οποία κινούνται στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων τεσσάρων μηνών. Η εκτόξευση των τιμών του πετρελαίου, λόγω της συνεχιζόμενης σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, επιβαρύνει περαιτέρω το επενδυτικό κλίμα.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 υποχωρεί κατά 1,54% στις 564,43 μονάδες. Ο FTSE 100 στο Λονδίνο χάνει 1,36%, ο DAX στη Φρανκφούρτη μειώνεται κατά 1,81% και ο γαλλικός CAC υποχωρεί κατά 1,50%. Παράλληλα, ο FTSE MIB στο Μιλάνο παρουσιάζει πτώση 1,75%, ενώ ο ισπανικός IBEX 35 καταγράφει απώλειες 2,07%.