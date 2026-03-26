Τουλάχιστον 24 νεκροί είναι ο τραγικός απολογισμός από το δυστύχημα που σημειώθηκε στο Μπαγκλαντές, όταν επιβατικό λεωφορείο με 40 επιβάτες βυθίστηκε στον ποταμό Πάντμα την ώρα που επιχειρούσε να επιβιβαστεί σε φέριμποτ.

Το περιστατικό συνέβη το απόγευμα της Τετάρτης 25 Μαρτίου 2026 στην πλωτή προβλήτα 3 του λιμανιού Daulatdia. Ο οδηγός, την ώρα που προσπαθούσε να οδηγήσει το λεωφορείο πάνω στο πλοίο, έχασε τον έλεγχο, με αποτέλεσμα το όχημα να πέσει στο ποτάμι και να βουλιάξει σε βάθος περίπου εννέα μέτρων.

At least 35 passengers are unaccounted for after a bus fell into the Padma River at Daulatdia Ghat in Bangladesh. Two bodies have been recovered as search efforts continue.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, οι διασώστες ανέσυραν αρχικά τις σορούς τεσσάρων ανδρών, δέκα γυναικών και δύο παιδιών. Αργότερα, εντοπίστηκαν και ανασύρθηκαν ακόμη δύο σοροί επιβατών, ανεβάζοντας τον αριθμό των θυμάτων.

Μέχρι στιγμής έχουν επιβεβαιωθεί συνολικά 24 νεκροί, ανάμεσά τους και δύο γυναίκες που υπέκυψαν στα τραύματά τους αφού είχαν διασωθεί.

Επίσης, στην επιχείρηση διάσωσης συμμετείχαν τέσσερα πυροσβεστικά οχήματα και δέκα δύτες, με τη συνδρομή του στρατού, της αστυνομίας, της ακτοφυλακής και των τοπικών αρχών.

Τέλος, οι Αρχές εκφράζουν φόβους ότι ο αριθμός των θυμάτων ενδέχεται να αυξηθεί, καθώς συνεχίζονται οι έρευνες στον ποταμό Πάντμα.