Μηνύσεις σε βάρος στενών συγγενών και μιας φίλης του κατέθεσε σήμερα 12/9/2025 ο Γιώργος Μαζωνάκης για τον εγκλεισμό του στο Δρομοκαΐτειο παραμονή του Δεκαπενταύγουστου.

Εμφανώς ενοχλημένος, κάνει λόγο για ένα σχέδιο που στήθηκε εν αγνοία του σε βάρος του και επιθυμεί, όπως λέει, να χυθεί άπλετο φως, για να μάθουν οι πάντες όλη την αλήθεια. Ο καλλιτέχνης υποστηρίζει, ότι οι γονείς του, οι δύο αδελφές του και ένα φιλικό του πρόσωπο τον αιφνιδίασαν παραμονές του Δεκαπενταύγουστου.

Θρίλερ με τη συσκευή παρακολούθησης στο σαλόνι του

Νέες προεκτάσεις στο θέμα δίνει και η δήλωση του Γιώργου Καλλιακμάνη για εξάρτημα παρακολούθησης που εντοπίστηκε μέσα στο σπίτι του τραγουδιστή. Κάποιοι, όπως ανέφερε ο Γιώργος Καλλιακμάνης, είχαν πρόσβαση στις κάμερες του σπιτιού που έμενε ο Γιώργος Μαζωνάκης. Ήταν σε θέση να τον βλέπουν και ακούνε τα όσα έλεγε, χωρίς ο ίδιος να γνωρίζει το παραμικρό.

Τα ερωτηματικά πολλά. Ποιοι τοποθέτησαν αυτό το εξάρτημα παρακολούθησης στο σπίτι του τραγουδιστή; Ποιοι είχαν λόγους να τον κάνουν και τι ήθελαν να μάθουν από εκείνον; Πότε και πώς εγκαταστάθηκε αυτός ο μηχανισμός; Πληροφορίες της εκπομπής Live News αναφέρουν, ότι το εξάρτημα παρακολούθησης είχε τοποθετηθεί στο σαλόνι και συγκεκριμένα στο πόδι του καναπέ.

Όσον αφορά τα χαρακτηριστικά της συγκεκριμένης συσκευής είναι τα εξής:

– Κοριός παρακολούθησης με συνεχόμενη εγγραφή

– Μέγεθος: 68 x 21 x 9 χιλιοστά

– Μπαταρία: έως 25 ώρες

– Μνήμη: 16GB / έως 180 ώρες

– Αυτόματη εγγραφή split: Χωρίζει τα αρχεία κάθε 5 ώρες

– Δυνατότητα σύνδεσης με κινητό με καλώδιο

Όπως ανέφερε ο Γιώργος Καλλιακμάνης, ο τραγουδιστής του είπε χαρακτηριστικά «θεωρώ ότι με παρακολουθούν, γιατί κάποια πράγματα που λέω, κάποιες δουλειές που κλείνω κάποιοι τις ξέρουν».

Το χρονικό της σύγκρουσης

Όπως έχει ήδη αποκαλύψει το Live News, οι τελευταίες συναντήσεις του τραγουδιστή με μέλη της οικογένειάς του, όχι μόνο δεν βελτίωσαν την κατάσταση, αλλά έκαναν όπως φαίνεται το μεταξύ τους χάσμα, χαοτικό. Τον περασμένο Μάρτιο, ο Γιώργος Μαζωνάκης συναντήθηκε με τη Βάσω Μαζωνάκη στο σπίτι του.

Οι συζητήσεις τους για συμβιβασμό ήταν άκαρπες με την ατάκα του Γιώργου Μαζωνάκη για ραντεβού στα δικαστήρια, να συνοψίζει το κλίμα στη συνομιλία τους. Δεκαπέντε μέρες πριν τον εγκλεισμό του τραγουδιστή στο Δρομοκαϊτειο, τον επισκέπτονται στο σπίτι που έμενε οι γονείς του. Πληροφορίες κάνουν λόγο για μια επίσκεψη αιφνιδιαστική. Ο τραγουδιστής εξοργίζεται και κατά διαστήματα ξεσπάει.

Οι γονείς του καλλιτέχνη αποχωρούν προβληματισμένοι και παίρνουν την απόφαση να ζητήσουν εισαγγελική εντολή για εγκλεισμό του παιδιού τους σε ψυχιατρική κλινική, χωρίς να κάνουν γνωστές τις προθέσεις τους στον Γιώργο Μαζωνάκη. Ο Γιώργος Μαζωνάκης θεωρεί πως η μητέρα και οι δύο αδερφές του μεθόδευσαν τον εγκλεισμό του στο Δρομοκαΐτειο για να μπλοκάρουν τις κινήσεις του, να τον εμποδίσουν να καταθέσει μηνύσεις σε βάρος τους για θέματα οικονομικά που ο ίδιος χαρακτηρίζει κακουργηματικού χαρακτήρα. Στην αντίπερα όχθη γίνεται προσπάθεια για να πέσουν οι τόνοι και το όλο θέμα να φύγει από την επικαιρότητα.

Η οικογένεια Μαζωνάκη χωρισμένη σε δύο στρατόπεδα. Με τον δημοφιλή καλλιτέχνη να προσπαθεί για ακόμα μια φορά να διαχειριστεί σκέψεις και συναισθήματα. Όπως επανέλαβε το πρωί ο δικηγόρος του, ο Γιώργος Μαζωνάκης είναι στεναχωρημένος, πικραμένος και αγανακτισμένος. Αποφασισμένος όμως να συνεχίσει μέχρι τέλους για να φανεί όλη η αλήθεια όπως λέει για την περιπέτεια που έζησε το φετινό καλοκαίρι.