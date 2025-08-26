Ο Γιώργος Μαζωνάκης φαίνεται πως επιστρέφει σταδιακά στη συνηθισμένη του ζωή, λίγες ημέρες μετά το εξιτήριο που έλαβε από το Δρομοκαΐτειο, όπου είχε εισαχθεί κατόπιν εισαγγελικής εντολής, έπειτα από αίτημα της μητέρας και του πατέρα του.

Το απόγευμα της Τρίτης 26 Αυγούστου, ο τραγουδιστής ανάρτησε στα social media ένα βίντεο που τον δείχνει στη θάλασσα. Στο σύντομο απόσπασμα που δημοσίευσε σε story στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ο Γιώργος Μαζωνάκης φαίνεται να απολαμβάνει μια βόλτα με σκάφος στη θάλασσα. Σε κάποιο σημείο του βίντεο, ακούγεται να λέει: «Μετά τη φουρτούνα, έρχεται η μπουνάτσα».

Νωρίτερα γνωστοποιήθηκε πως ένα περιστατικό που συνέβη στο σπίτι του Γιώργου Μαζωνάκη, περίπου δύο εβδομάδες πριν τον εγκλεισμό του στο Δρομοκαΐτειο, φαίνεται πως οδήγησε τους γονείς του να ζητήσουν από τον εισαγγελέα να εκδώσει εντολή για ακούσια νοσηλεία του.

Οι συναντήσεις με την αδερφή του, Βάσω, τον περασμένο Μάρτιο, αλλά και με τους γονείς του πριν από περίπου τρεις εβδομάδες, επιβεβαίωσαν πως ο Γιώργος Μαζωνάκης έχει αποφασίσει να επικοινωνεί με τους στενούς συγγενείς του μόνο μέσω δικαστικών διαδικασιών. Οι σχέσεις του δημοφιλούς τραγουδιστή με τους γονείς και τις δύο αδερφές του είχαν αρχικά ψυχρανθεί και τελικά διακόπηκαν πλήρως πριν από περίπου δύο χρόνια. Τότε ήταν που η Βάσω Μαζωνάκη, χωρίς να το γνωρίζει ο ίδιος, μετέφερε το πολυτελές σπίτι του στη Μύκονο, το οποίο παλαιότερα διαχειρίζονταν από κοινού, σε εταιρεία δική της, στην οποία ο καλλιτέχνης δεν είχε μετοχές.

Σε μια συνάντηση που έγινε τον περασμένο Μάρτιο παρουσία των δικηγόρων τους, δεν επετεύχθη καμία συμφωνία για συμβιβασμό ανάμεσα στον Γιώργο και τη Βάσω Μαζωνάκη, με τις επόμενες κινήσεις να αναλαμβάνονται από τους νομικούς εκπροσώπους των δύο πλευρών.