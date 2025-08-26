Ένα επεισόδιο μεταξύ του Γιώργου Μαζωνάκη και των γονιών του στο σπίτι του τραγουδιστή, περίπου δύο εβδομάδες πριν τον εγκλεισμό του στο Δρομοκαΐτειο, φέρεται να οδήγησε τη μητέρα και τον πατέρα του να απευθυνθούν στον εισαγγελέα ζητώντας εντολή για ακούσια νοσηλεία του.

Οι συναντήσεις τόσο με την αδερφή του Βάσω τον περασμένο Μάρτιο, όσο και με τους γονείς του πριν από περίπου τρεις εβδομάδες, επιβεβαίωσαν ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης είναι αποφασισμένος να μιλήσει με τους στενούς συγγενείς του μόνο στα δικαστήρια. Οι σχέσεις του δημοφιλούς τραγουδιστή με τις δύο αδερφές του και τους γονείς του έγιναν αρχικά ψυχρές και στη συνέχεια σταμάτησαν ολοκληρωτικά πριν από περίπου 2 χρόνια. Ήταν η εποχή που η Βάσω Μαζωνάκη μετέφερε εν αγνοία του το πολυτελές σπίτι του στη Μύκονο, που κάποτε διαχειρίζονταν μαζί, σε δική της εταιρεία, στην οποία ο καλλιτέχνης δεν ήταν μέτοχος.

Σε μεταξύ τους συνάντηση τον περασμένο Μάρτιο, παρουσία των δικηγόρων τους, δεν επετεύχθη συμφωνία για συμβιβασμό ανάμεσα στον Γιώργο και την Βάσω Μαζωνάκη, με την πρωτοβουλία των κινήσεων να αφήνεται τελικά στους δικηγόρους των δύο πλευρών.

Η έκρηξη του όταν τον επισκέφθηκαν οι γονείς του

Δεκαπέντε ημέρες πριν τον εγκλεισμό του στο Δρομοκαΐτειο, οι γονείς του Γιώργου Μαζωνάκη τον επισκέφθηκαν αιφνιδίως στο σπίτι του. Σύμφωνα με τους ίδιους, ο τραγουδιστής ενώ αρχικά ήταν ήρεμος, στη συνέχεια εξοργίστηκε και τους έδιωξε από το σπίτι. Οι γονείς του καλλιτέχνη αποχώρησαν προβληματισμένοι και πήραν -όπως ανέφεραν σε δήλωσή τους- την απόφαση να ζητήσουν εισαγγελική εντολή για εγκλεισμό του παιδιού τους σε ψυχιατρική κλινική, χωρίς να κάνουν γνωστές τις προθέσεις τους στον Γιώργο Μαζωνάκη.

«Εδώ και ενάμιση χρόνο, με τον Γιώργο δεν έχουμε καθόλου επαφές και σχέσεις. Δεν τον βλέπουμε καθόλου πια. Τις δυο τελευταίες φορές που τον είδαμε, ήταν μια φορά τις τελευταίες ημέρες και πριν από κάποιους μήνες. Θεωρούμε ότι είναι επικίνδυνος, γιατί τον πιάνουν κρίσεις πανικού. Ο Γιώργος δεν βγαίνει από το σπίτι του. Φοβόμαστε ότι μπορεί να πεθάνει. Πρέπει να τον δει ψυχίατρος, γιατί μπορεί να είναι επικίνδυνος για τον εαυτό του, αλλά και για τρίτους. Πήγαμε στο σπίτι του για να τον δούμε και εκείνος άρχισε να φωνάζει και αναγκαστήκαμε να φύγουμε, ενώ στην αρχή ήταν ήρεμος. Αυτό συνέβη λίγες ημέρες πριν απευθυνθούμε στον εισαγγελέα. Ο κουμπάρος του που είναι γιατρός, θα μπορούσε να σας πει περισσότερα. Γνωρίζονται από παλιότερα, που ο Γιώργος ήταν ασθενής του και έπειτα ανέπτυξαν σχέσεις», αναφέρει η οικογένεια Μαζωνάκη.

Η παραμονή του στο Δρομοκαΐτειο

Κατά την παραμονή του στο Δρομοκαΐτειο, ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν διακριτικός και ομιλητικός με το προσωπικό, σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλη Γιαννάκο. Ακολουθήσε το θεραπευτικό πρωτόκολλο, έλαβε θεραπευτικές άδειες, όπως όλοι οι ασθενείς και τήρησε τις εντολές των γιατρών. Πήρε δε εξιτήριο, με τους γιατρούς να αναφέρουν, ότι «δεν είναι επικίνδυνος ούτε για τον εαυτό του, ούτε για άλλο άτομο».