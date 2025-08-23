Στιγμές από την καθημερινότητά του μοιράζεται με τους διαδυκτιακούς του φίλους ξανά μετά το εξιτήριο από το Δρομοκαΐτειο ο Γιώργος Μαζωνάκης, στέλνοντας ταυτόχρονα μηνύματα προς τα συγγενικά του πρόσωπα που ζήτησαν την εισαγγελική εντολή για τον εγκλεισμό του στο Ψυχιατρείο.

Σήμερα ο Γιώργος Μαζωνάκης ανάρτησε αρχικά σε story στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram μία φωτογραφία από το κομμωτήριο, όπου φαίνεται καθισμένος στην καρέκλα με αφρό ξυρίσματος στο πρόσωπο, αποτυπώνοντας τη στιγμή της φροντίδας της εμφάνισής του. Στη συνέχεια δημοσίευσε νέο βίντεο, όπου εμφανίζεται ξυπόλυτος με τα εσώρουχα να σκουπίζει με την ηλεκτρική σκούπα το χαλί συνοδεύοντάς το με τη λεζάντα «Σαββατογενική. Σαββατογεννημένος. Σαββατοκύριακο. Μα Ζώ».

Ο δημοφιλής τραγουδιστής ακούγεται προς το τέλος του βίντεο να λέει με νόημα: «Τι λέγαμε στα σκούρα παλιά, όλα σκούπα;». Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο ΑΝΤ1 χθες Παρασκευή 22 Αυγούστου, εκείνη που ζήτησε τη νοσηλεία του Γιώργου Μαζωνάκη στην ψυχιατρική κλινική, ήταν η μητέρα του, Κλειώ. Πιο συγκεκριμένα, αστυνομικές πηγές που επικαλέστηκε ο ΑΝΤ1, η μητέρα του Γιώργου Μαζωνάκη επισκέφθηκε το Αστυνομικό Τμήμα συνοδευόμενη από τις δυο αδελφές του και ζήτησε τη νοσηλεία του σε ψυχιατρική κλινική, υποστηρίζοντας ότι η ψυχική του κατάσταση έθετε σε κίνδυνο τη ζωή του.