Ο Γιώργος Μαζωνάκης πήρε τυπικά εξιτήριο από το Δρομοκαΐτειο και, όπως δήλωσε ο δικηγόρος του Γιώργος Μερκουλίδης, είναι απολύτως υγιής και δεν πάσχει από κανένα ψυχικό νόσημα. Η ακούσια νοσηλεία, που είχε προταθεί από την οικογένειά του, κρίθηκε αδικαιολόγητη, καθώς ο καλλιτέχνης δεν ήταν επικίνδυνος ούτε για τον εαυτό του ούτε για τρίτους.

Σύμφωνα με τον δικηγόρο του, ο Γιώργος Μαζωνάκης αισθάνεται «δικαιωμένος, ταλαιπωρημένος και αγανακτισμένος» από την όλη κατάσταση, η οποία, όπως εξήγησε, σχετίζεται με δικαστική διένεξη οικονομικής φύσης με την οικογένειά του. Ο καλλιτέχνης δεν έχει επικοινωνία με κανένα μέλος της οικογένειας και δεν προτίθεται να παραιτηθεί από τα δικαιώματά του.

Ο καλλιτέχνης είναι μάλιστα αποφασισμένος να προχωρήσει σε νομικές κινήσεις εναντίον όλων εκείνων που θεωρεί υπεύθυνους για τον εγκλεισμό του.

Ο δικηγόρος τόνισε επίσης στο κεντρικό δελτίο του ΑΝΤ1 ότι τα όσα συνέβησαν ήταν μεθοδευμένα για να τον εγκλωβίσουν και να τον αποτρέψουν από τις μελλοντικές του ενέργειες, ενώ πλέον η υγεία του επιβεβαιώνεται επίσημα από τους γιατρούς.

Σε άλλη του συνέντευξη σε πρωινή εκπομπή του ΑΝΤ1 ο κ. Μερκουλίδης σημείωσε ότι δεν υπάρχει καμία σκιά σε ότι αφορά την ψυχική υγεία του Γ. Μαζωνάκης, ενώ για το βίντεο που ανήρτησε ο καλλιτέχνης, μέσα από το Δρομοκαΐτειο, σχολίασε ότι το μήνυμα που φάνηκε γραμμένο στον τοίχο, προϋπήρχε και δεν το έγραψε ο ίδιος.

Σημείωσε δε ότι ο καλλιτέχνης δεν ήταν απομονωμένος αλλά ήρθε σε επαφή με τους άλλους ανθρώπους που νοσηλεύονταν. Διευκρίνισε τέλος ότι τη Δευτέρα εξετάστηκε από τους γιατρούς και κρίθηκε ότι δεν χρήζει νοσηλείας.

