Παρουσία του δικηγόρου του, ο Γιώργος Μαζωνάκης μετέβη σήμερα (21/8) στο Δρομοκαΐτειο όπου και εκδόθηκε το εξιτήριό του, κατόπιν απόφασης της θεραπευτικής ομάδας που παρακολουθούσε την πορεία της υγείας του.

Υπενθυμίζεται ότι πριν από ένα 24ωρο, πήρε δεύτερη θεραπευτική άδεια από το ψυχιατρικό ίδρυμα.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη ΤΑ ΝΕΑ (@tanea.gr)

H πρώτη αντίδραση Μαζωνάκη

Σε ανάρτηση που έκανε στα social media την Τετάρτη (20/8), ο δημοφιλής τραγουδιστής δημοσίευσε ένα βίντεο όπου ακούγεται να τραγουδά το «Ζηλεύω».

Στο βίντεο φαίνεται ένα χάρτινο ομοίωμά του και σε αυτό υπάρχει η λεζάντα «όταν και ο Μαζωνάκης σε χάρτινη έκδοση νιώθει περισσότερα από σένα…».

Και σε άλλο σημείο παραθέτει στίχους από το τραγούδι του «Τρελός».

Σε μήνυμά του μέσω του δικηγόρου του ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε αναφέρει πριν βγει από το Δρομοκαΐτειο:

«Ο προσωρινός μου εγκλεισμός εδώ στο Δρομοκαϊτειο έγινε χωρίς να ερωτηθώ, ερήμην μου. Δεν πάσχω από κανένα ψυχικό νόσημα που να χρήζει ψυχιατρικής φροντίδας και που μπορεί να με καταστήσει επικίνδυνο είτε για τον εαυτό μου είτε για τρίτους. Υπήρξε άθλια μεθόδευση πίσω από αυτή τη δοκιμασία. Σας ευχαριστώ όλους από τα βάθη της καρδιάς μου, θαυμαστές, συνεργάτες, φίλους, τους επιχειρηματίες του fever – για την αμέριστη συμπαράσταση για την στήριξη και την αγάπη που μου δείχνετε αυτή την δύσκολη προσωπική μου στιγμή. Νιώθω ευγνώμων και σας υπόσχομαι ότι σύντομα θα είμαι κοντά σας».