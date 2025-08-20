Δύο 24ωρα μετά την έξοδό του από την ψυχιατρική κλινική, ο Γιώργος Μαζωνάκης έσπασε τη σιωπή του με έναν ιδιαίτερο τρόπο. Σε ανάρτηση που έκανε στα social media, ο δημοφιλής τραγουδιστής δημοσίευσε ένα βίντεο όπου ακούγεται να τραγουδά το κομμάτι «Τρελός». Στο βίντεο φαίνεται ένα χάρτινο ομοίωμά του που τραγουδά και σε αυτό υπάρχει η λεζάντα «όταν και ο Μαζωνάκης σε χάρτινη έκδοση νιώθει περισσότερα από σένα…».

Και σε άλλο σημείο αναφέρεται «ίσως εγώ να’ μαι τρελός, αλλά Εσύ έτσι κι αλλιώς, Ποτέ δεν με έκανες καλά στην αγκαλιά σου…».

Σε μήνυμά του μέσω του δικηγόρου του ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε αναφέρει πριν βγει από το Δρομοκαΐτειο:

«Ο προσωρινός μου εγκλεισμός εδώ στο Δρομοκαϊτειο έγινε χωρίς να ερωτηθώ, ερήμην μου. Δεν πάσχω από κανένα ψυχικό νόσημα που να χρήζει ψυχιατρικής φροντίδας και που μπορεί να με καταστήσει επικίνδυνο είτε για τον εαυτό μου είτε για τρίτους. Υπήρξε άθλια μεθόδευση πίσω από αυτή τη δοκιμασία. Σας ευχαριστώ όλους από τα βάθη της καρδιάς μου, θαυμαστές, συνεργάτες, φίλους, τους επιχειρηματίες του fever – για την αμέριστη συμπαράσταση για την στήριξη και την αγάπη που μου δείχνετε αυτή την δύσκολη προσωπική μου στιγμή. Νιώθω ευγνώμων και σας υπόσχομαι ότι σύντομα θα είμαι κοντά σας».