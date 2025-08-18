Το πρωί της Δευτέρας 18 Αυγούστου, ο Γιώργος Μαζωνάκης έλαβε εξιτήριο από το Δρομοκαΐτειο, έπειτα από επανεξέταση από ψυχιάτρους. Ο καλλιτέχνης παρέμεινε σε διαρκή επικοινωνία με τον δικηγόρο του, προγραμματίζοντας τις επόμενες νομικές και προσωπικές κινήσεις του.

Ο γνωστός τραγουδιστής κατά τη έξοδο του από το Δρομοκαΐτειο ευχαρίστησε τους δημοσιογράφους και τους πολίτες για την στήριξη τους και επανέλαβε πως είναι καλά στην υγεία του. Η εισαγωγή του στο ψυχιατρικό ίδρυμα είχε γίνει με εισαγγελική εντολή, μετά από αίτημα του πατέρα και της αδερφής του, χωρίς τη συγκατάθεση του ιδίου. Ο ίδιος συνεχίζει να επιμένει ότι δεν πάσχει από ψυχιατρικό νόσημα και σκοπεύει να δώσει διευκρινίσεις για όσα βιώνει.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο καλλιτέχνης αναμένεται σύντομα να περάσει στην αντεπίθεση, αντιμετωπίζοντας δημόσια και νομικά τα θέματα που έχουν προκύψει.

