Ανησυχία προκαλεί η είδηση ότι ο δημοφιλής τραγουδιστής Γιώργος Μαζωνάκης εισήχθη εκτάκτως σε ψυχιατρική κλινική στο Δρομοκαΐτειο, μετά από εντολή εισαγγελέα.

Όπως είπε ο ίδιος ο Γιώργος Μαζωνάκης μιλώντας στον ΑΝΤ1, συγγενικά πρόσωπα θέλουν να τον εξοντώσουν. Όπως έχει γίνει γνωστό, χθες 14 Αυγούστου αστυνομικοί μετέβησαν στο σπίτι του στα νότια προάστια και τον μετέφεραν στο Δρομοκαΐτειο, το οποίο εφημέρευε. Ο δημοφιλής καλλιτέχνης μιλώντας στον ΑΝΤ1 ανέφερε: «Νιώθω αγανακτισμένος και πικραμένος για την μεθοδευμένη προσπάθεια συγγενικών μου προσώπων να με εξοντώσουν φυσικά, εξυπηρετώντας τα ιδιοτελή τους συμφέροντα. Με τύλιξαν κυριολεκτικά σε μία κόλλα χαρτί, πρόσωπα του στενού οικογενειακού μου περιβάλλοντος, με τα οποία έχω δικαστική διένεξη. Ο εγκλεισμός μου σε ψυχιατρική κλινική έγινε εν αγνοία μου και χωρίς την κατάθεση μου».

Τη στήριξή του στον Γιώργο Μαζωνάκη εξέφρασε με βίντεο που ανέβασε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο επιχειρηματίας και κουμπάρος του γνωστού καλλιτέχνη, Βαγγέλης Μητρογιάννης: «Είναι σε όλους γνωστό, ότι ορισμένα μέλη της οικογένειας του Γιώργου Μαζωνάκη προσπαθούν να τον καταστρέψουν. Όλη η αλήθεια φαίνεται στην ανακοίνωση που έχουν κάνει οι δικηγόροι του».

Μόλις πριν από λίγους μήνες, τον Οκτώβριο του 2024 ο Γιώργος Μαζωνάκης κατέθεσε στο Πρωτοδικείο Αθηνών δύο αγωγές εναντίον της αδερφής του Βάσως, μετά το ξέσπασμα της δικαστικής διαμάχης για οικονομικές διαφορές μεταξύ τους.