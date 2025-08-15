Για μεθοδεύσεις από πλευράς των συγγενών του Γιώργου Μαζωνάκη έκανε λόγο ο δικηγόρος του τραγουδιστή μιλώντας στην ιστοσελίδα Tanea.gr για τον εγκλεισμό του σε ψυχιατρική κλινική.

Όπως τόνισε ο κ. Γιώργος Μερκουλίδης, ο λόγος που ο καλλιτέχνης μεταφέρθηκε με εισαγγελική εντολή σε δημόσια ψυχιατρική κλινική είναι η δικαστική διένεξη με την αδερφή του. «Μάλιστα ετοιμάζαμε τώρα και θα καταθέσουμε μηνύσεις, απλά θα τις διανθίσουμε και με νέα αδικήματα, αρχές Σεπτεμβρίου, για σοβαρά ποινικά αδικήματα κακουργηματικού χαρακτήρα» τόνισε ο δικηγόρος του κ. Μαζωνάκη.

Όπως είπε, ο καλλιτέχνης θα βγει από την κλινική την επόμενη εργάσιμη ημέρα και σημείωσε ότι τα όσα γράφονται για μεταφορά του σε ιδιωτική κλινική είναι μεθοδεύσεις της πλευράς των συγγενών που υπέβαλαν το αίτημα. «Ο καλλιτέχνης με την πρώτη ευκαιρία, με την πρώτη εργάσιμη ημέρα θα αφεθεί ελεύθερος. Κολλήσαμε στην γραφειοκρατία και στο γεγονός ότι είναι αύριο αργία. Καταλάβατε ότι δεν είναι τίποτα τυχαίο. Μεθοδεύτηκε και από την πλευρά τους» είπε χαρακτηριστικά.

Σημείωσε δε ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν έχει καμία επαφή με το οικογενειακό του περιβάλλον, τις αδελφές και τους γονείς του και η μόνη επαφή που έχει είναι μέσω των δικηγόρων του. «Πριν από ένα μήνα που τον επισκέφθηκαν χωρίς να τον ρωτήσουν, τους έβγαλε έξω» σημείωσε.

Ακούστε όσα είπε ο δικηγόρος του Γιώργου Μαζωνάκη στα “Νέα”:

Σύμφωνα με τον κ. Μερκουλίδη, ο Γιώργος Μαζωνάκης είναι πικραμένος και αγανακτισμένος, αλλά είναι σε πολύ καλή κατάσταση. «Είναι δυνατός και υγιής. Δεν έχει κανένα θέμα» είπε.

«Μάλιστα ήδη ήταν σε συζητήσεις. Είχε συμφωνήσει για τις χειμερινές του εμφανίσεις σε νυχτερινό μαγαζί Fever. Θα ξεκινήσει τέλη Σεπτεμβρίου τις εμφανίσεις και εκεί είχαμε σχεδόν καταλήξει. Συζητούσε με τον επιχειρηματία, ετοίμαζε καινούργια τραγούδια, ήταν σε άριστη κατάσταση. Ήταν σε μια εγρήγορση επαγγελματική και ξαφνικά έρχεται αυτό» κατέληξε ο δικηγόρος του καλλιτέχνη.