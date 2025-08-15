Έντονη ανησυχία προκάλεσε η είδηση ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης εισήχθη εκτάκτως σε δημόσια ψυχιατρική κλινική το μεσημέρι της Πέμπτης, 14 Αυγούστου. Πρόσωπο από τον στενό οικογενειακό κύκλο του δημοφιλούς τραγουδιστή δημοσίευσε δήλωση που συνέταξε ο δικηγόρος του, εξ ονόματος του καλλιτέχνη, σύμφωνα με τον οποίο ο προσωρινός εγκλεισμός του σε δημόσια δομή έγινε εν αγνοία του.

Κατηγορεί μάλιστα μέλη της οικογένειάς του ότι τον τύλιξαν σε μια κόλλα χαρτί επειδή ετοιμαζόταν, στις αρχές Σεπτεμβρίου, να καταθέσει μηνύσεις, στα ίδια πρόσωπα, για σοβαρά ποινικά αδικήματα κακουργηματικού χαρακτήρα.

Ο δικηγόρος του τραγουδιστή μιλώντας στην ιστοσελίδα tanea.gr έκανε λόγο για μεθοδεύσεις από πλευράς των συγγενών του Γιώργου Μαζωνάκη. Όπως τόνισε ο κ. Γιώργος Μερκουλίδης, ο λόγος που ο καλλιτέχνης μεταφέρθηκε με εισαγγελική εντολή σε δημόσια ψυχιατρική κλινική είναι η δικαστική διένεξη με την αδερφή του. «Μάλιστα ετοιμάζαμε τώρα και θα καταθέσουμε μηνύσεις, απλά θα τις διανθίσουμε και με νέα αδικήματα, αρχές Σεπτεμβρίου, για σοβαρά ποινικά αδικήματα κακουργηματικού χαρακτήρα» τόνισε ο δικηγόρος του κ. Μαζωνάκη.

Όπως είπε, ο καλλιτέχνης θα βγει από την κλινική την επόμενη εργάσιμη ημέρα και σημείωσε ότι τα όσα γράφονται για μεταφορά του σε ιδιωτική κλινική είναι μεθοδεύσεις της πλευράς των συγγενών που υπέβαλαν το αίτημα. «Ο καλλιτέχνης με την πρώτη ευκαιρία, με την πρώτη εργάσιμη ημέρα θα αφεθεί ελεύθερος. Κολλήσαμε στην γραφειοκρατία και στο γεγονός ότι είναι αύριο αργία. Καταλάβατε ότι δεν είναι τίποτα τυχαίο. Μεθοδεύτηκε και από την πλευρά τους» είπε χαρακτηριστικά.

Σημείωσε δε ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν έχει καμία επαφή με το οικογενειακό του περιβάλλον, τις αδελφές και τους γονείς του και η μόνη επαφή που έχει είναι μέσω των δικηγόρων του. «Πριν από ένα μήνα που τον επισκέφθηκαν χωρίς να τον ρωτήσουν, τους έβγαλε έξω» σημείωσε.

« Πικραμένος και αγανακτισμένος»

Σύμφωνα με τον κ. Μερκουλίδη, ο Γιώργος Μαζωνάκης είναι πικραμένος και αγανακτισμένος, αλλά είναι σε πολύ καλή κατάσταση. «Είναι δυνατός και υγιής. Δεν έχει κανένα θέμα» είπε.

«Μάλιστα ήδη ήταν σε συζητήσεις. Είχε συμφωνήσει για τις χειμερινές του εμφανίσεις σε νυχτερινό μαγαζί Fever. Θα ξεκινήσει τέλη Σεπτεμβρίου τις εμφανίσεις και εκεί είχαμε σχεδόν καταλήξει. Συζητούσε με τον επιχειρηματία, ετοίμαζε καινούργια τραγούδια, ήταν σε άριστη κατάσταση. Ήταν σε μια εγρήγορση επαγγελματική και ξαφνικά έρχεται αυτό» κατέληξε ο δικηγόρος του καλλιτέχνη.

Το πρόσφατο περιστατικό επί σκηνής στη Λευκωσία

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά τους τελευταίους μήνες που ο Γιώργος Μαζωνάκης «τραβάει» πάνω του τα φώτα της δημοσιότητας. Τον περασμένο Ιούνιο διέκοψε συναυλία του στη Λευκωσία, μετα από επεισόδιο που είχε με κάποιους θεατές.

«Να σας πω ρε ξεφτίλες, δεν σκέφτεστε τους ανθρώπους που είναι εδώ; Με συγχωρείτε αλλά πρέπει να αποχωρήσω. Αποχωρώ, ευχαριστώ πάρα πολύ» ακούγεται να λέει αρχικά ο Γιώργος Μαζωνάκης, ωστόσο στη συνέχεια επιστρέφει στη σκηνή.

Απευθυνόμενος στους υπεύθυνους ασφαλείας, ακούγεται να λέει πως οι ταραξίες «δεν σέβονται εσάς πρωτίστως. Εσείς πρέπει να τους βγάλετε έξω όλους αυτούς. Ποιος είναι μάγκας τώρα; Παιδιά, για να συνεχίσω πρέπει να τους βγάλετε έξω όλους αυτούς».

«Τον π@@λ@, έξω τώρα» προσθέτει, καλώντας στη σκηνή «τον μάγκα» -που προκάλεσε το επεισόδιο- για να ζητήσει συγγνώμη από τους υπόλοιπους.

Σημειώνεται πως, καθ’ όλη του επεισοδίου το κοινό χειροκροτούσε τον Γιώργο Μαζωνάκη, αναγνωρίζοντας τη στάση του να προστατεύσει την ατμόσφαιρα της βραδιάς.

Μετά το περιστατικό ο ίδιος είχε δηλώσει πως «πέρασα πολύ καλά. Έγινε κάτι; Με τι να ξενερώσω; Αυτό ήταν λίγο και έδωσα πολλή σημασία. Πρέπει να σέβονται τους υπόλοιπους ανθρώπους, όχι τίποτα άλλο. Μεγάλη η κουβέντα η στενοχώρια. Έχω περάσει τόση στενοχώρια που αυτό ήταν το λιγότερο».

Η σύγκρουση με την αδερφή του Βάσω

Τον περασμένο Οκτώβριο ο Γιώργος Μαζωνάκης κατέθεσε στο Πρωτοδικείο Αθηνών δύο αγωγές στην αδερφή του Βάσω, μετά το ξέσπασμα της δικαστικής διαμάχης για οικονομικές διαφορές μεταξύ τους.

Σε ανακοίνωσή του τότε ανέφερε:

«Πρώτη φορά, εδώ και δεκαετίες ως καλλιτέχνης (και περισσότερες ως άνθρωπος) έρχομαι αντιμέτωπος με τόσο δύσκολη κατάσταση, προσπαθώντας να υπερασπιστώ τα δικαιώματά μου. Αγωγές λογοδοσίας κατέθεσα. Η κρίση της Δικαιοσύνης. Η παραβίαση του νόμου (αν και ποιος;). Η πρόκληση υλικών ζημιών.

Αναζήτηση νομικών ευθυνών, ενέργειες απαραίτητες για να προστατεύσω τα δικαιώματα και τα συμφέροντά μου και με την πίστη, ότι θα αποδοθούν οι ευθύνες σ’ αυτούς που εμπλέκονται και θα αποκαταστήσω τη ζημιά που έχω υποστεί. Την υλική. Και τη ζημιά μέσα μου; Το λάβωμα της εμπιστοσύνης στους ανθρώπους, στους ανθρώπους που τους θεωρούσα δικούς μου; Τη ζημιά της ψυχής μου; Ποιο δικαστήριο και ποια δικαιοσύνη θα την αποκαταστήσει, που θα ασχολείται με το δίκαιο και όχι μόνον με το νόμιμο; Ποια;

Υ.Γ.: Και όλα εδώ, πληρώνονται!».

Πριν λίγους μήνες ο τραγουδιστής μιλώντας στην εκπομπή «Super Κατερίνα» είχε αναφέρει:

«Θα προσπαθήσω να τους σκέφτομαι με αγάπη – με δυσκολία αυτό – αλλά πιστεύω θα έρθει κι αυτός ο καιρός. Ας αφήσουμε τον χρόνο να δείξει τι θα γίνει. Αν η ζωή, ο τρόπος και ο χρόνος και η ενέργεια είναι να σε πάνε από εκεί, θα σε πάνε εκεί. Εγώ θέλω να κρατήσω τις καλές μου αναμνήσεις, όσον αφορά τους γονείς μου και τις αδελφές μου που αγαπώ. Από εκεί και πέρα, να βάλουν μυαλό και να δείξουν αυτό που πρέπει να δείξουν, δεν θα πω παραπάνω».

Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιοποίησε το Live News του MEGA, το 2024, το πρόβλημα είχε προκύψει για την διαχείριση μίας εταιρείας στην οποία ανήκει ένα σπίτι στη Μύκονο. Σύμφωνα με τον Γιώργο Μαζωνάκη, όταν αποφάσισε να κάνει έλεγχο στα οικονομικά της εταιρείας που είχε μαζί με την αδερφή του, παρατήρησε ότι το πολυτελές σπίτι στη Μύκονο είχε μεταφερθεί σε άλλη εταιρεία υπό την διαχείριση της Βάσως Μαζωνάκη, στην οποία ο ίδιος δεν είχε ποσοστό.