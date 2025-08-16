αναζητήση
29 oC weather-icon
αναζητήση
αναζητήση
Ελλάδα

Γιώργος Μαζωνάκης: Η οικογένειά του παίρνει θέση για τον εγκλεισμό στο «Δρομοκαΐτειο»

Η οικογένεια τονίζει ότι προτεραιότητα είναι η υγεία του τραγουδιστή

Γιώργος Μαζωνάκης: Η οικογένειά του παίρνει θέση για τον εγκλεισμό στο «Δρομοκαΐτειο»
TANEA Newsroom 16/08/2025, 20:28
Τελευταία Νέα

Για πρώτη φορά μετά τον εγκλεισμό του Γιώργου Μαζωνάκη στο «Δρομοκαΐτειο» την Πέμπτη 14 Αυγούστου, η οικογένεια του γνωστού τραγουδιστή έσπευσε να τοποθετηθεί επισήμως. Μέσω της δικηγορικής εταιρείας «Βλάσσης και Συνεργάτες», οι συγγενείς τονίζουν ότι προτεραιότητα αποτελεί η υγεία, η ασφάλεια και η ζωή του Γιώργου Μαζωνάκη, αποφεύγοντας να σχολιάσουν οποιαδήποτε άλλα ζητήματα που έχουν ανακύψει γύρω από το περιστατικό.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Για εμάς την οικογένεια του Γιώργου, αξία έχει η υγεία, η ασφάλεια και η ζωή του. Οτιδήποτε άλλο, δεν μας αφορά, δεν μας αγγίζει, δεν το προσεγγίζουμε. Σίγουρα δε, δεν μπορεί να αποτελεί πεδίο αντιδικίας. Όταν εκλείψει ο κίνδυνος για τη ζωή του, μπορεί ο οποιοσδήποτε τρίτος να κάνει δηλώσεις, να εκφράσει θέσεις και να υποστηρίξει οτιδήποτε θεωρεί ότι θα τον καταστήσει οικείο και αγαπητό.

Ο πληρεξούσιος δικηγόρος

Σπύρος Βλάσσης

VLASSIS & ASSOCIATES LAW FIRM»

Γιώργος Μαζωνάκης για εγκλεισμό σε ψυχιατρική κλινική: Με τύλιξαν σε μία κόλλα χαρτί πρόσωπα της οικογένειάς μου

Πρόσωπο από τον στενό οικογενειακό κύκλο του Γιώργου Μαζωνάκη δημοσίευσε δήλωση που συνέταξε ο δικηγόρος του, εξ ονόματος του καλλιτέχνη, σύμφωνα με τον οποίο ο προσωρινός εγκλεισμός του σε δημόσια δομή έγινε εν αγνοία του.

Τελευταία Νέα

Δείτε επίσης

Ανατροπή οχήματος στα Οινόφυτα – Δύο ελαφρά τραυματίες

Ανατροπή οχήματος στα Οινόφυτα – Δύο ελαφρά τραυματίες

Συγκλονίζει η μητέρα της 14χρονης που βγήκε από τη ΜΕΘ στην Πάτρα – «Δεν το πίστευα ότι το παιδί μου θα γυρίσει»

Συγκλονίζει η μητέρα της 14χρονης που βγήκε από τη ΜΕΘ στην Πάτρα – «Δεν το πίστευα ότι το παιδί μου θα γυρίσει»

Αλάσκα: Το κέντρο του κόσμου για ένα Σαββατοκύριακο

Αλάσκα: Το κέντρο του κόσμου για ένα Σαββατοκύριακο
Εικόνα google Ακολουθήστε ΤA NEA στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Τα Νέα Logo Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο

Δημοφιλή

Ελλάδα
Ελλάδα

Κυκλοφοριακό κομφούζιο στο λιμάνι της Θάσου από εκδρομείς του Δεκαπενταύγουστου

Απίστευτες εικόνες με αυτοκίνητα να σχηματίζουν ουρές εκατοντάδων μέτρων στο λιμάνι του νησιού

16/08/2025 20:13
Κυκλοφοριακό κομφούζιο στο λιμάνι της Θάσου από εκδρομείς του Δεκαπενταύγουστου
Ελλάδα

Εμπρησμό καταγγέλλουν κάτοικοι των Καλαβρύτων για τη φωτιά στο Λειβαρζινό – Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις

Η πυρκαγιά έφτασε μια ανάσα από τον οικισμό απειλώντας σπίτια και ποιμνιοστάσια

16/08/2025 20:02
Εμπρησμό καταγγέλλουν κάτοικοι των Καλαβρύτων για τη φωτιά στο Λειβαρζινό – Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις
Ελλάδα

Υπήρξε και πέμπτος τραυματίας στο ατύχημα στο λούνα παρκ στη Ρόδο – «Από την φόρα του “ταψιού” έπεσα πάνω στον τοίχο»

Πώς περιέγραψε τις εφιαλτικές στιγμές που έζησε - Είχε εγκλωβιστεί κάτω από το παιχνίδι

16/08/2025 19:43
Υπήρξε και πέμπτος τραυματίας στο ατύχημα στο λούνα παρκ στη Ρόδο – «Από την φόρα του “ταψιού” έπεσα πάνω στον τοίχο»
Ελλάδα

Άνδρας έπεσε σε γκρεμό βάθους 5 μέτρων στον ποταμό Νέδα

Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση της Πυροσβεστικής για την ανάσυρσή του

16/08/2025 19:16
Άνδρας έπεσε σε γκρεμό βάθους 5 μέτρων στον ποταμό Νέδα
Ελλάδα

«Το πίνεις και πας νοσοκομείο»: Ο τράπερ Ρακ σταμάτησε συναυλία για 15χρονο που έπινε αλκοόλ – Ο Γεωργιάδης επευφημεί

Ο υπουργός Υγείας επικροτεί την παρέμβαση

16/08/2025 19:07
«Το πίνεις και πας νοσοκομείο»: Ο τράπερ Ρακ σταμάτησε συναυλία για 15χρονο που έπινε αλκοόλ – Ο Γεωργιάδης επευφημεί

Αν είσαι συνδρομητής
ξεφύλλισε Τα ΝΕΑ

ΝΕΑ 16.08.2025

Όλα τα θέματα

Όλα τα Νέα
Απόρρητο