Ένας Ιταλός διαιτητής δεύτερης κατηγορίας θα διευθύνει τη φιλική αναμέτρηση της γαλανόλευκης με την Παραγουάη την Παρασκευή (21:00) στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης».

Ο λόγος για τον Ντανιέλε Κίφι, ο οποίος θα έχει βοηθούς τους συμπατριώτες του Τζιοβάνι Μπατσίνι, Αλέσιο Μπέρτι, με τέταρτο διαιτητή τον Πολυχρόνη και στο VAR τους Ντανιέλε Ντοβέρι και Ροσάριο Αμπίσο.

Γενικότερα, ο Κίφι έχει… ελληνικό παρελθόν τόσο με την Εθνική ομάδα, όσο και με συλλόγους σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις, ενώ έχει σφυρίξει και παιχνίδια στο Κύπελλο Ελλάδας.

Τα παιχνίδια που έχει «σφυρίξει» ο Κίφι

Συγκεκριμένα, ο Ιταλός ρέφερι είχε «σφυρίξει» το φιλικό Ουγγαρία-Ελλάδα 2-1 στις 20/11/2022, το Ντνίπρο-Παναθηναϊκός 1-3 στις 25/7/2023 για τα προκριματικά του Champions League και το ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός 0-0 στις 21/4/2022 για τα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδος.