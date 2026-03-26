ΠΑΣΟΚ και… Κώστας Τασούλας βρέθηκαν στο επίκεντρο ενός ευρηματικού βίντεο – καλέσματος για το επερχόμενο συνέδριο του κόμματος, με χιουμοριστική αναφορά στο πρόσφατο… ολίσθημα του Προέδρου της Δημοκρατίας.

Το ΠΑΣΟΚ αξιοποίησε στο προωθητικό του σποτ τη δήλωση του Κώστα Τασούλα, ο οποίος, μετά τη στρατιωτική παρέλαση στην πλατεία Συντάγματος, ανέφερε κατά λάθος «1981» αντί για «1821». Το στιγμιότυπο αποτέλεσε την αφορμή για το βίντεο – πρόσκληση στο συνέδριο του κόμματος, που θα πραγματοποιηθεί από τις 27 έως τις 29 Μαρτίου στο κλειστό του Tae Kwon Do.

Στο βίντεο εμφανίζονται, πέρα από τον πρωταγωνιστή κ. Τασούλα, ήρωες του ’21 ντυμένοι με χρώματα του ΠΑΣΟΚ, καθώς και εμβληματικές μορφές του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήματος, όπως ο ιδρυτής του Ανδρέας Παπανδρέου και η Μελίνα Μερκούρη.

Το σποτ περιλαμβάνει επίσης πλάνα από τις μεγάλες συγκεντρώσεις του ένδοξου παρελθόντος του «Ορδόδοξου ΠΑΣΟΚ», με χαρακτηριστική αναφορά στο 1981.

Η τελευταία πινελιά που το απογειώνει ολοκληρώνεται με νέους ανθρώπους που καλούν στο συνέδριο με το σύνθημα «Μαζί Κερδίζουμε την Ελλάδα που Αξίζουμε».