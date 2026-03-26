Εγινε μεγάλη μελέτη της κλήρωσης των play off του πρωταθλήματος: ένα σωρό κόσμος προσπαθεί να καταλάβει ποιος ήταν ο τυχερός της κλήρωσης και ποιος όχι.

Εγώ λέω πως όλοι μπορεί να αισθάνονται τυχεροί και συγχρόνως άτυχοι. Η πρωτοπόρος ΑΕΚ μπορεί να αισθάνεται τυχερή γιατί ενώ υποφέρει πολύ στα ματς με τον Ολυμπιακό, το ένα από αυτά γίνεται τελευταία αγωνιστική στη Νέα Φιλαδέλφεια – όταν λογικά όλα θα έχουν κριθεί.

Είναι επίσης καλό για την Ενωση ότι ξεκινά με τον Ολυμπιακό στο Γ. Καραϊσκάκης και θα πάει εκεί με δύο βαθμούς περισσότερους, πράγμα που σημαίνει πως μπορεί να παίξει για την ισοπαλία που τη βολεύει. Από την άλλη είναι και άτυχη γιατί αν χάσει από τον Ολυμπιακό στην πρεμιέρα, το αβαντάζ της στη βαθμολογία εξανεμίζεται.

Για αυτό είναι καλή η κλήρωση για τον Ολυμπιακό: αν κερδίσει την ΑΕΚ μπορεί να σβήσει αμέσως όλες τις συζητήσεις που τον ακολουθούν, να βρεθεί στην πρώτη θέση και να βάλει αμέσως πλώρη για τον τίτλο.

Από την άλλη θα ήταν προτιμότερο ο Ολυμπιακός να έβρισκε την ΑΕΚ μετά το ματς με τη Ράγιο Βαγιεκάνο και όχι πριν. Είναι επίσης κακό για τον Ολυμπιακό ότι μετά την ΑΕΚ δίνει στη σειρά δύο εκτός έδρας ματς (το πρώτο με τον ΠΑΟ και το δεύτερο με τον ΠΑΟΚ): πιο μεγάλη ανηφόρα δεν μπορούσε να βρει μπροστά του.

Ο ΠΑΟΚ μοιάζει τυχερός γιατί αρχίζει με τον ΠΑΟ στην Τούμπα και στο γήπεδό του τον ΠΑΟ τον έχει κερδίσει δύο φορές φέτος – μία για το πρωτάθλημα και μία για το Κύπελλο.

Από την άλλη δεν είναι καλό για τον ΠΑΟΚ ότι παίζει δύο ματς στη σειρά με τον Ολυμπιακό. Που είτε θα υπερασπίζεται κάποιο προβάδισμα, είτε θα παίζει τα ρέστα του σε αυτά ειδικά τα ματς.

Μικρό

Είναι τόσο μικρό το συγκεκριμένο τουρνουά, που είναι δύσκολο να μιλήσεις για καλές και κακές κληρώσεις. Τα ματς είναι μόνο έξι.

Η περιέργεια που έχω είναι αν θα επαναληφθεί το κομμάτι παράξενο γεγονός που είχαμε πέρυσι. Πέρυσι στα play off δεν υπήρξε καμία απολύτως ισοπαλία: μόνο νίκες και ήττες.

Και επίσης υπήρξε μια ομάδα, η ΑΕΚ, που έχασε όλα τα ματς. Και τα δύο μου μοιάζουν απίθανα.

Μπαράζ

Στη διακοπή των πρωταθλημάτων θα έχουμε τα μπαράζ της ευρωπαϊκής ζώνης για να συμπληρωθεί σιγά σιγά το ταμπλό του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Θυμίζω τη διαδικασία γιατί δεν είναι απλή.

Οι ομάδες έχουν χωριστεί σε 4 γκρουπ. Εχουν σχηματιστεί οκτώ ζευγάρια, (δύο σε κάθε γκρουπ), απόψε θα έχουμε τα πρώτα παιχνίδια και οι νικητές θα παίζουν ανά γκρουπ μεταξύ τους για ένα εισιτήριο.

Στο πρώτο γκρουπ παίζουν Ιταλία – Βόρεια Ιρλανδία και Ουαλία – Βοσνία: στη συνέχεια οι νικητές θα παίξουν μεταξύ τους. Στο δεύτερο ο νικητής του Ουκρανία – Σουηδία θα βρει τον νικητή του Πολωνία – Αλβανία.

Στο τρίτο όποιος προκριθεί από το Τουρκία – Ρουμανία θα παίξει ή με τη Σλοβακία ή με το Κόσοβο. Στο τέταρτο η γνωστή μας Δανία έχει απόψε αντίπαλο τη Βόρεια Μακεδονία και ο νικητής θα βρει τον νικητή του Τσεχία – Ιρλανδία.

Τώρα που η διαδικασία έχει μπει στην τελική ευθεία, καταλαβαίνει κανείς και το πόσο μεγάλη ήταν η αποτυχία της δικής μας Εθνικής.

Ψάχνουν εισιτήρια για το Μουντιάλ το Κόσοβο και η Βόρεια Μακεδονία και η Εθνική μας ετοιμάζεται για το φιλικό με την Παραγουάη…

Γκατούζο

Εξυπακούεται ότι η μεγάλη απορία έχει να κάνει με την τύχη των Ιταλών. Ηταν απόντες και από το Μουντιάλ της Ρωσίας το 2018 και από αυτό του Κατάρ τέσσερα χρόνια αργότερα, μολονότι στο ενδιάμεσο έγιναν πρωταθλητές Ευρώπης.

Στα προκριματικά έχασαν εύκολα από τους Νορβηγούς την πρώτη θέση και στη συνέχεια ίδρωσαν για να αφήσουν τρίτο το Ισραήλ και να φτάσουν τουλάχιστον στα μπαράζ.

Οι Βορειοϊρλανδοί είναι σκληροί, ενώ αν τους περάσουν, κάτι μου λέει πως θα βρουν την Ουαλία – ομάδα πιο μαχητική από τη Βοσνία. Οι γείτονες προσπαθούν να είναι ψύχραιμοι αλλά η αποστολή δεν είναι απλή.

Ο κόουτς των Ιταλών Ρίνο Γκατούζο είπε πως «για επτά μήνες, από την πρώτη μέρα της εμπειρίας μου ως προπονητής, δεν υπάρχει στιγμή που, πριν κοιμηθώ ή το πρωί όταν ξυπνήσω, να μη σκέφτομαι το γεγονός ότι πρέπει να πάμε στο Παγκόσμιο Κύπελλο» και πρόσθεσε πως «αυτός θα είναι ο πιο σημαντικός αγώνας της προπονητικής μου καριέρας λόγω της ευθύνης που νιώθω».

Τόνισε πως έχει προετοιμαστεί και προσωπικά για τη διαχείριση του στρες και πως δεν σκέφτεται καθόλου τι θα μπορούσε να συμβεί αν τα πράγματα πάνε άσχημα.

«Σκέφτομαι μόνο θετικά και είμαι αισιόδοξος: θα παίξουμε τα ματς όπως ξέρουμε και μετά θα τα πούμε όλα» είπε στους δημοσιογράφους. Εχει σίγουρα άγχος.

Οπως κάθε προπονητής που ορκίζεται για το αντίθετο. Οι Ιταλοί κινητοποίησαν για το παιχνίδι και τον βετεράνο κόουτς και μέντορα του Γκατούζο Μαρσέλο Λίπι.

Ο τελευταίος ομοσπονδιακός προπονητής που κέρδισε το Μουντιάλ με τη Σκουάντρα Ατζούρα έδωσε διακριτικά το «παρών» σε προπονήσεις, μίλησε στους δημοσιογράφους, θέλησε να στηρίξει με τον τρόπο του ένα από τα αγαπημένα παιδιά του.

Στόχος

Τα ευρωπαϊκά προκριματικά έχουν φαβορί. Οι Ιταλοί είναι ένα. Οι Δανοί, που ήταν στον όμιλο της Εθνικής μας και τους γνωρίζουμε, ένα δεύτερο.

Οι Πολωνοί, μου μοιάζουν να έχουν κάτι παραπάνω από τους Ουκρανούς και οι Τούρκοι αν αποκλείσουν τη Ρουμανία δεν θα έχουν μεγάλα προβλήματα ούτε με τη Σλοβακία ούτε φυσικά με το Κόσοβο.

Αν αναρωτιέστε πώς το Κόσοβο π.χ. έφτασε στα μπαράζ, ο λόγος είναι το Nations League. Oι Κοσοβάροι, όπως και οι Σουηδοί που έκαναν κάκιστα προκριματικά, το εισιτήριο για τα μπαράζ το πήραν από αυτή την παράξενη διοργάνωση.

Για την οποία ξεκινά την προετοιμασία της με ένα φιλικό κόντρα στην Παραγουάη και η Εθνική μας. Οχι μόνο γιατί τα ματς στο Nations League δίνουν θέσεις σε μπαράζ, αλλά και γιατί από το τι θα κάνει σε αυτό η Εθνική μας θα εξαρτηθεί και το σε ποιο γκρουπ δυναμικότητας θα τοποθετηθεί ενόψει του Εuro 2028.

H πρόκριση στο οποίο είναι ο μεγάλος στόχος όλων στην ΕΠΟ.