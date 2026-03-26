Πτώση κατέγραψαν σήμερα οι ευρωπαϊκές μετοχές στην έναρξη των συναλλαγών, καθώς οι επενδυτές αξιολογούν την πιθανότητα νέας αύξησης των επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) και τις μειωμένες προσδοκίες για άμεση αποκλιμάκωση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 υποχώρησε κατά 0,6%, διαμορφούμενος στις 583,8 μονάδες στις 10:09 ώρα Ελλάδας, αντανακλώντας τη γενικευμένη επιφυλακτικότητα των αγορών.

Ο Γιοαχίμ Νάγκελ, μέλος του διοικητικού συμβουλίου της ΕΚΤ, δήλωσε στο Reuters ότι η Τράπεζα έχει την «επιλογή» να προχωρήσει σε αύξηση των επιτοκίων στη συνεδρίαση του Απριλίου, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο νέας παρέμβασης στη νομισματική πολιτική.

Παράλληλα, η αβεβαιότητα γύρω από την επίλυση της κρίσης στη Μέση Ανατολή εντείνεται, μετά τις αντιφατικές δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και του Ιράν, γεγονός που ενισχύει το κλίμα αστάθειας στις διεθνείς αγορές.

Οι αυξημένες τιμές του αργού πετρελαίου άσκησαν πιέσεις στις μετοχές των ταξιδιωτικών εταιρειών, οι οποίες υποχώρησαν κατά 0,9%. Παράλληλα, οι ανησυχίες για την οικονομική ανάπτυξη επηρέασαν αρνητικά τις μετοχές των βιομηχανικών ομίλων και των τραπεζών, που κατέγραψαν απώλειες 0,9% και 1% αντίστοιχα.

Στις 10:15 ώρα Ελλάδας, η τιμή του Μπρεντ Βόρειας Θάλασσας σημείωσε άνοδο 2,48%, φτάνοντας στα 104,76 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό (WTI) ενισχύθηκε κατά 2,91%, στα 92,95 δολάρια το βαρέλι.