Για τις μηνύσεις που υπέβαλε ο Γιώργος Μαζωνάκης στα μέλη της οικογένειάς του για τον εγκλεισμό του στο Δρομοκαΐτειο παραμονή του Δεκαπενταύγουστου μίλησε στον ΣΚΑΪ ο δικηγόρος του δημοφιλούς τραγουδιστή, Γιώργος Μερκουλίδης.

Ερωτηθείς σχετικά με την εισαγγελική εντολή για την εισαγωγή του σε ψυχιατρική κλινική, ο κ. Μερκουλίδης είπε, ότι «δυστυχώς ο θεσμός της ακούσιας νοσηλείας είναι προβληματικός στην Ελλάδα, διότι ένας συγγενείς Α ή Β βαθμού μπορεί να αιτηθεί και εύκολα μπορεί να κλείσει έναν άνθρωπο, που δεν έχει πρόβλημα, σε ψυχιατρική δομή». Συμπλήρωσε ότι «στη συγκεκριμένη περίπτωση, αιτήθηκε η αδελφή και είπαν ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα. Ότι ο Γιώργος πάσχει από ψυχικό νόσημα και είναι επικίνδυνος για τον εαυτό του και για τρίτους. Όταν λοιπόν συλλαμβάνεται από αστυνομικούς και περιπολικό και οδηγείται σε μια δημόσια ψυχιατρική δομή, καταλαβαίνετε ότι δεν είναι και ό,τι καλύτερο».

Όσον αφορά στα γεγονότα της 14ης Αυγούστου, ο κ. Μερκουλίδης είπε: «Με πήρε τηλέφωνο στις 9 παρά 5 εκείνη την ημέρα στις 14 Αυγούστου και μου λέει: “Γιώργο, είναι ένα περιπολικό έξω από το σπίτι μου, μου χτύπησαν το κουδούνι και από το θυροτηλέφωνο μου είπαν οι αστυνομικοί, ότι υπάρχει εισαγγελική διάταξη να με πάνε σε δημόσια ψυχιατρική δομή, γιατί αιτήθηκαν οι αδελφές μου”».