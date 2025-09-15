Από την Παρασκευή (13/9) τέθηκε σε ισχύ ο νέος Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ), ο οποίος εισάγει σημαντικές αλλαγές με στόχο τη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων στην Ελλάδα, αλλά και υψηλότερα πρόστιμα για τους παραβάτες.

Η πιο βασική καινοτομία του νέου ΚΟΚ είναι η καθιέρωση της έννοιας της υποτροπής. Για πρώτη φορά, οι ποινές για επαναλαμβανόμενες ή συχνές παραβάσεις δεν θα συμψηφίζονται αλλά θα αθροίζονται, με αποτέλεσμα πιο αυστηρές κυρώσεις.

Το νέο πλαίσιο ποινών είναι κλιμακωτό και ξεκάθαρο. Η αυστηρότητα δεν στοχεύει στην τιμωρία, αλλά στην πρόληψη. Κάθε παράβαση καταγράφεται και, σε περίπτωση επανάληψής της, οι κυρώσεις αυξάνονται σημαντικά — όχι μόνο σε χρηματικό επίπεδο, αλλά και διοικητικά, από την αφαίρεση διπλώματος μέχρι και ποινικές διώξεις, ανάλογα με τη σοβαρότητα και τις συνέπειες της πράξης.

Αναλυτικά οι αλλαγές στον ΚΟΚ

Χρήση κινητού τηλεφώνου χωρίς πρόκληση συμβάντος

● Πρόστιμο 350 ευρώ, αφαίρεση άδειας για 30 ημέρες.

● Υποτροπές:

− 1η υποτροπή: Πρόστιμο 1.000 ευρώ, αφαίρεση άδειας για 180 ημέρες.

− 2η υποτροπή: Πρόστιμο 2.000 ευρώ, αφαίρεση άδειας για 1 έτος.

Χρήση κινητού με πρόκληση συμβάντος

●Πρόστιμο 350 ευρώ, αφαίρεση άδειας για 30 ημέρες.

● Υποτροπές:

− 1η: Πρόστιμο 2.000 ευρώ, αφαίρεση άδειας για 4 έτη.

− 2η: Πρόστιμο 4.000 ευρώ, αφαίρεση άδειας για 8 έτη.

● Ποινικοποίηση: Και στις 3 περιπτώσεις υπάρχει εφαρμογή του άρθρου 290Α Ποινικού Κώδικα για την επικίνδυνη οδήγηση που περιλαμβάνουν ποινές κάθειρξης.

● ‘Αρση απορρήτου: Για τη συγκεκριμένη αξιόποινη πράξη, η έρευνα μπορεί να συμπεριλάβει και τη διενέργεια άρσης του απορρήτου των επικοινωνιών και των δεδομένων θέσης και κίνησης αυτών, με την τήρηση των εγγυήσεων και τις διαδικασίες που προβλέπει ο νόμος.

Μη χρήση προστατευτικού κράνους

● Πρόστιμο 350Euro, αφαίρεση άδειας για 30 ημέρες. Η μη χρήση προστατευτικού κράνους από τον συνεπιβάτη τιμωρείται με πρόστιμο για τον ίδιο (350 ευρώ), αλλά και για τον οδηγό, ακόμη κι αν αυτός φορούσε.

● Υποτροπές:

− 1η : Πρόστιμο 1.000 ευρώ, αφαίρεση άδειας για 180 ημέρες.

− 2η: Πρόστιμο 2.000 ευρώ, αφαίρεση άδειας έως 1 έτος.

Μη χρήση ζώνης ασφαλείας

● − Οδηγός: Πρόστιμο 350 ευρώ, αφαίρεση άδειας για 30 ημέρες.

− Συνεπιβάτης: Η μη χρήση ζώνης από τον συνεπιβάτη τιμωρείται με πρόστιμο 150 ευρώ για τον ίδιο αλλά και για τον οδηγό, ακόμη κι αν αυτός φορούσε.

● Υποτροπές:

− 1η: Πρόστιμο 1.000 ευρώ, αφαίρεση άδειας για 180 ημέρες

− 2η: Πρόστιμο 2.000 ευρώ, αφαίρεση άδειας έως 1 έτος

Οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ (0,50 – 1,10 g/l)

● − Καθιερώνονται σύγχρονοι τρόποι ανίχνευσης που καλύπτουν και ουσίες. Υποχρεωτική ακινητοποίηση οχήματος και φύλαξη.

Για επήρεια αλκοόλ 0,50 – 0,80 g/l: Πρόστιμο 350 ευρώ και αφαίρεση άδειας για 30 ημέρες.

Για όριο 0,80 g/l – 1,10 g/l: Πρόστιμο 700 ευρώ και αφαίρεση άδειας για 90 ημέρες.

● Υποτροπές:

− 1η: Πρόστιμο 1.000 ευρώ, αφαίρεση άδειας για 180 ημέρες και στις 2 περιπτώσεις.

− 2η: Πρόστιμο 2.000 ευρώ, αφαίρεση άδειας για 1 έτος.

Οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ (άνω του 1,10 g/l)

● Πρόστιμο 1.200 ευρώ και αφαίρεση άδειας – πινακίδων για 180 ημέρες, το όχημα ακινητοποιείται υποχρεωτικά και φυλάσσεται Φυλάκιση από 2 μήνες έως 5 έτη, αφαίρεση στοιχείων κυκλοφορίας οχήματος για 10 ημέρες – 6 μήνες από το δικαστήριο.

● Υποτροπές:

− 1η: Πρόστιμο 2.000 ευρώ, αφαίρεση διπλώματος για 7 έτη.

− 2η: Πρόστιμο 4.000 ευρώ, αφαίρεση διπλώματος για 10 έτη.

Υπέρβαση ορίου ταχύτητας > 50km/h

●Πρόστιμο 700 ευρώ και αφαίρεση διπλώματος για 60 ημέρες.

● Υποτροπές:

− 1η: Πρόστιμο 1.000 ευρώ, αφαίρεση άδειας έως 180 ημέρες.

− 2η: Πρόστιμο 2.000 ευρώ, αφαίρεση άδειας για 1 έτος.

Ταχύτητα >200km/h ή «κόντρες»

● Πρόστιμο 2.000 ευρώ και αφαίρεση άδειας για 1 έτος

● Υποτροπές:

− 1η: Πρόστιμο 4.000 ευρώ, αφαίρεση άδειας για 2 έτη.

− 2η: Πρόστιμο 8.000 ευρώ, αφαίρεση άδειας για 4 έτη.

Παραβίαση σηματοδότη

●Πρόστιμο 700 ευρώ και αφαίρεση άδειας για 60 ημέρες.

● Υποτροπές:

− 1η: Πρόστιμο 1.000 ευρώ, αφαίρεση άδειας έως 180 ημέρες

− 2η: Πρόστιμο 2.000 ευρώ, αφαίρεση άδειας για 1 έτος

Παραβίαση STOP (χωρίς πρόκληση συμβάντος)

● Πρόστιμο 350 ευρώ και αφαίρεση άδειας για 30 ημέρες.

● Υποτροπές:

− 1η: Πρόστιμο 1.000 ευρώ, αφαίρεση άδειας έως 180 ημέρες.

− 2η: Πρόστιμο 2.000 ευρώ, αφαίρεση άδειας για 1 έτος.

Παραβίαση STOP (με πρόκληση συμβάντος)

● Πρόστιμο 700 ευρώ και αφαίρεση άδειας για 60 ημέρες.

● Υποτροπές:

− 1η: Πρόστιμο 2.000 ευρώ και αφαίρεση άδειας για 4 έτη

− 2η: Πρόστιμο 4.000 ευρώ και αφαίρεση άδειας για 8 έτη

Οδήγηση χωρίς δίπλωμα

● Πρόστιμο 1.000 ευρώ, αφαίρεση άδειας για 1 έτος, φυλάκιση έως 2 έτη. Σε περίπτωση ατυχήματος, ισχύουν οι διατάξεις του Ποινικού Κώδικα για την επικίνδυνη οδήγηση.

● Υποτροπές:

− 1η: Πρόστιμο 2.000 ευρώ, αφαίρεση άδειας για 4 έτη.

− 2η: Πρόστιμο 4.000 ευρώ, αφαίρεση άδειας για 8 έτη.

Παρακώλυση κίνησης σιδηροδρόμων

● Πρόστιμο 1.200 ευρώ, αφαίρεση άδειας για 60 ημέρες, φυλάκιση έως 5 έτη και χρηματική ποινή 2.000 ευρώ.

● Υποτροπές:

− 1η: Πρόστιμο 2.000 ευρώ, αφαίρεση άδειας για 4 έτη.

− 2η: Πρόστιμο 4.000 ευρώ, αφαίρεση άδειας για 8 έτη.

Παρακώλυση δημόσιας συγκοινωνίας

●Κωδικοποιείται ως παράβαση η παράνομη στάση ή στάθμευση που παρεμποδίζει τη διέλευση οχημάτων δημόσιας συγκοινωνίας.

● Πρόστιμο 350 ευρώ και αφαίρεση της άδειας για 70 ημέρες.

Κυκλοφορία ταξί στις λεωφορειολωρίδες

● − Πρόστιμο 150 ευρώ όταν παραβιάζεται η λεωφορειολωρίδα

− Απαγορεύεται η κυκλοφορία ταξί (και έμφορτων) στην λεωφορειολωρίδα με σκοπό την ταχύτητα και την αξιοπιστία του νέου στόλου των Λεωφορείων σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

● Εξαιρέσεις:

1. Επιβίβαση

2. Αποβίβαση (όταν δεν παρεμποδίζεται λεωφορείο)

3. Νυχτερινές ώρες

4. Ταξί Μηδενικών Ρύπων

5. Ταξί Ειδικού Τύπου ΑΜΕΑ

Παρκάρισμα σε θέση ΑμεΑ

● − Επιβάλλεται αυξημένο διοικητικό πρόστιμο 150 ευρώ.

− Αφαίρεση άδειας οδήγησης και πινακίδων για 60 ημέρες, ενώ το όχημα απομακρύνεται επί τόπου.

● Υποτροπές:

− 1η υποτροπή: Πρόστιμο 1.000 ευρώ, αφαίρεση διπλώματος για 180 ημέρες.

− 2η υποτροπή: Πρόστιμο 2.000 ευρώ, αφαίρεση διπλώματος για 1 έτος.

Όρια ταχύτητας

● − Μέχρι 1 Ιανουαρίου 2026 διατηρείται το γενικό όριο 50 km/h.

− Από το 2026, εφαρμόζονται νέα όρια ταχύτητας, αναλόγως τύπου οδού, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά με σήμανση.