Παρά τις αυστηρές ποινές του νέου ΚΟΚ και τα τσουχτερά πρόστιμα, η ασυδοσία συνεχίζεται στους δρόμους της Αθήνας. Αν και οι ποινές ισχύουν από χθες, τίποτε δεν φαίνεται ακόμα να έχει αλλάξει, με την κάμερα του MEGA, να καταγράφει οδηγούς να παραβιάζουν το κόκκινο, μηχανές, να οδηγούν χωρίς κράνος ή να μιλάνε στο κινητό

Βαριές, κλιμακωτές ποινές και πρόστιμα φωτιά από σήμερα για τους παραβάτες του νέου ΚΟΚ.

Οδηγός περνά με κόκκινο;

Πρόστιμο 700 € και αφαίρεση διπλώματος για 60 ημέρες.

Στην δεύτερη παράβαση 1.000€ το πρόστιμο και αφαίρεση διπλώματος για 180 ημέρες.

Η παραβίαση του STOP χωρίς να προκληθεί ατύχημα ή δυστύχημα πλέον επιφέρει πρόστιμο 350 ευρώ για αφαίρεση άδεια για ένα μήνα. Διπλασιασμός του προστίμου και του χρόνου χωρίς δίπλωμα εάν προκληθεί ατύχημα.

Κι ενώ ο νέος κώδικας είναι ήδη σε εφαρμογή, η κάμερα του MEGA κατέγραψε στο κέντρο της Αθήνας επικίνδυνες παραβάσεις.

Από σήμερα όποιος μοτοσικλετιστής δεν φοράει κράνος θα τιμωρείται με πρόστιμο 350 ευρώ και η άδεια του θα αφαιρείται για 30 ημέρες.

Σε περίπτωση πρώτης υποτροπής το πρόστιμο θα είναι στα 1000 ευρώ και το δίπλωμα θα του αφαιρείται για 180 ημέρες ενώ σε περίπτωση δεύτερης υποτροπής θα πληρώνει 2.000 ευρώ πρόστιμο.

Πρόστιμο 350€ περιμένει και τον συνεπιβάτη που δεν φορά κράνος.

Με αλκοόλ ακόμη και… φυλακή

Για κατανάλωση αλκοόλ από 0,50 μέχρι 0,80 γραμμάρια ανά λίτρο αίματος το πρόστιμο είναι τα 350 ευρώ και το δίπλωμα αφαιρείται για 30 ημέρες.

Για πάνω από 0,80 οι κυρώσεις διπλασιάζονται.

Εάν όμως, το αλκοτέστ δείξει πάνω από 1,10 τότε ο παραβάτης πληρώσει 1.200 ευρώ, χάνει δίπλωμα και πινακίδες για 6 μήνες ενώ προβλέπεται και φυλάκιση από 2 έως 5 μήνες.

Με ταχύτητα στα… 8.000€

Η παραβίαση του ορίου ταχύτητας τιμωρείται με 700 ευρώ και αφαίρεση διπλώματος για 60 μέρες.

Στην δεύτερη παράβαση, το πρόστιμο είναι 1.000 ευρώ και το δίπλωμα αφαιρείται για έξι μήνες. Στην τρίτη φορά, 2000 ευρώ και χωρίς δίπλωμα για ένα χρόνο.

Υπέρβαση ορίου ταχύτητας

1η παράβαση: πρόστιμο 700€, αφαίρεση διπλώματος για 60 ημέρες.

2η παράβαση πρόστιμο 1.000€, αφαίρεση άδειας έως 180 ημέρες

3η παράβαση πρόστιμο 2.000€, αφαίρεση άδειας για 1 έτος.

Αν κάποιος τρέχει με πάνω από 200 χιλιόμετρα την ώρα ή κάνει κόντρες την πρώτη φορά θα τιμωρείται με πρόστιμο 2.000 ευρώ ενώ την τρίτη φορά το πρόστιμο θα φθάνει τις 8.000 ευρώ και το δίπλωμα θα αφαιρείται για 4 χρόνια.

«Κόντρες» και υψηλές ταχύτητες

1η παράβαση:2.000€

3η παράβαση: 8.000€, αφαίρεση άδειας για 4 χρόνια

Κάποιος που θα εντοπιστεί να οδηγεί χωρίς δίπλωμα θα κινδυνεύει ακόμα και με φυλάκιση 2 ετών.