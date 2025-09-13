Από σήμερα Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου τίθεται σε ισχύ ο νέος Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας ο οποίος φέρνει σημαντικές αλλαγές με στόχο τη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων στην Ελλάδα. Στον νέο ΚΟΚ εισάγονται ρεαλιστικές και ριζικές παρεμβάσεις που εστιάζουν στην πρόληψη των θανάτων και των σοβαρών τραυματισμών και στην καλλιέργεια κυκλοφοριακής παιδείας. Συγκεκριμένα, θα ενεργοποιηθούν οι ψηφιακές κάμερες στην Αττική και τα πρόστιμα θα αποστέλλονται απευθείας στους παραβάτες μέσω της πλατφόρμας gov.gr.

Μία από τις πιο σημαντικές αλλαγές είναι η έννοια της υποτροπής: πλέον, οι επαναλαμβανόμενες παραβάσεις δεν συμψηφίζονται, αλλά επιφέρουν σωρευτικές ποινές, αυξάνοντας τόσο τα χρηματικά πρόστιμα όσο και τις διοικητικές κυρώσεις, όπως η αφαίρεση διπλώματος ή ακόμα και ποινικές διώξεις.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη χρήση κινητού κατά την οδήγηση, όπου οι ποινές γίνονται πολύ αυστηρότερες. Για παράδειγμα, η πρώτη παράβαση τιμωρείται με πρόστιμο 350 ευρώ και αφαίρεση διπλώματος για 30 μέρες, ενώ οι επαναλήψεις επιφέρουν πρόστιμα έως 2.000 ευρώ και μεγαλύτερη αφαίρεση άδειας, με ποινικές συνέπειες σε περίπτωση ατυχήματος.

Παράλληλα, η οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ τιμωρείται πλέον αυστηρότερα, με πρόστιμα έως 4.000 ευρώ, αφαίρεση διπλώματος για έως 10 χρόνια και ποινικές διώξεις που μπορεί να φτάσουν ακόμα και σε φυλάκιση 10 ετών, ειδικά αν προκληθεί θανατηφόρο ατύχημα.

Επιπλέον, ο νέος ΚΟΚ προβλέπει αυστηρές κυρώσεις και για τη μη χρήση ζώνης και κράνους, όπου το πρόστιμο αφορά και τον οδηγό και τον συνεπιβάτη, ενώ η δεύτερη υποτροπή μπορεί να οδηγήσει σε αφαίρεση διπλώματος για έναν χρόνο.

Τα όρια ταχύτητας αναπροσαρμόζονται, μειώνονται εντός πόλεων και αυξάνονται εκτός αστικού ιστού, ενώ για εξαιρετικά υψηλές ταχύτητες προβλέπονται πρόστιμα έως 8.000 ευρώ και αφαίρεση διπλώματος για 4 χρόνια.

Ιδιαίτερα αυστηρές ποινές επιβάλλονται και για παράνομη στάθμευση σε ράμπες ΑμεΑ, με πρόστιμα έως 2.000 ευρώ και αφαίρεση άδειας για έναν χρόνο σε περίπτωση υποτροπής.

Ακόμη ο νέος ΚΟΚ ενισχύει την απρόσκοπτη λειτουργία των δημόσιων μέσων μεταφοράς, αυστηροποιώντας τα πρόστιμα για παράνομες στάθμες και απαγορεύοντας την κίνηση ταξί σε λεωφορειολωρίδες, εκτός συγκεκριμένων περιπτώσεων.

Τέλος η τεχνολογία και η ψηφιοποίηση αποτελούν βασικά εργαλεία στην προσπάθεια πρόληψης και βελτίωσης της οδικής ασφάλειας, ενώ το στοίχημα παραμένει η κοινωνική αποδοχή και η αλλαγή της οδηγικής κουλτούρας. Όπως επισημαίνουν οι αρμόδιοι, ο νέος ΚΟΚ δεν τιμωρεί, αλλά προλαμβάνει, δίνοντας προτεραιότητα στη ζωή και τον σεβασμό στο δρόμο.