Από σήμερα τίθεται σε εφαρμογή ο νέος Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ), φέρνοντας αυστηρές αλλαγές σε παραβάσεις που θέτουν σε κίνδυνο οδηγούς, πεζούς και συμπολίτες μας με αναπηρία. Ιδιαίτερα σοβαρές είναι οι ποινές για τις κόντρες στους δρόμους και το παρκάρισμα σε θέσεις ΑμεΑ, δύο παραβάσεις που συχνά δημιουργούν επικίνδυνες καταστάσεις και δυσχεραίνουν την καθημερινότητα των πολιτών.

«Κόντρες»

Οι κόντρες στους δρόμους τιμωρούνται πλέον με πρόστιμο 2.000 ευρώ και αφαίρεση άδειας οδήγησης για 1 έτος. Σε περίπτωση υποτροπής, τα πρόστιμα αυξάνονται σημαντικά, καθώς θα κληθούν να πληρώσουν 4.000 ευρώ και 2 έτη αφαίρεσης άδειας στην πρώτη υποτροπή, και 8.000 ευρώ και 4 έτη στη δεύτερη.

«Παράνομη στάθμευση σε θέση ΑμεΑ»

Η παράνομη στάθμευση σε θέση ΑμεΑ, που δυσχεραίνει την καθημερινή ζωή των συνανθρώπων μας με κινητικά προβλήματα, τιμωρείται με πρόστιμο 150 ευρώ, αφαίρεση άδειας οδήγησης και πινακίδων για 60 ημέρες και άμεση απομάκρυνση του οχήματος. Σε περίπτωση υποτροπής, τα πρόστιμα ανέρχονται σε 1.000 ευρώ και 180 ημέρες αφαίρεσης διπλώματος για την πρώτη υποτροπή, 2.000 ευρώ και 1 έτος για τη δεύτερη.

Ο νέος ΚΟΚ ενισχύει έτσι την ασφάλεια στους δρόμους και προστατεύει την καθημερινότητα των πολιτών, καθιστώντας σαφές ότι επικίνδυνες συμπεριφορές και η παραβίαση των δικαιωμάτων των ΑμεΑ θα αντιμετωπίζονται με αυστηρότητα.

Διαβάστε αναλυτικά όλες τις αλλαγές του νέου ΚΟΚ και τα τσουχτερά πρόστιμα ΕΔΩ