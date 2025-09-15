Την ανάγκη λήψης άμεσων μέτρων για τη διασφάλιση της επαγγελματικής στέγης, που αποτελεί έναν από τους βασικότερους παράγοντες κόστους για τις επιχειρήσεις, υπογραμμίζει ο Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς με επιστολές του προς τα υπουργεία Ανάπτυξης και Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών.

Όπως επισημαίνει, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για το πρώτο εξάμηνο του 2024, οι μικρότερες εμπορικές επιχειρήσεις κατέγραψαν μείωση τζίρου, ενώ ούτε οι θερινές εκπτώσεις στάθηκαν ικανές να ενισχύσουν την κατανάλωση.

Προς το υπουργείο Ανάπτυξης, ο Σύλλογος ζητά:

Παράταση του πλαφόν 3% στις αυξήσεις μισθωμάτων και για το 2025, με δυνατότητα επανεξέτασης ανά έτος, ανάλογα με την πορεία της οικονομίας.

Θέσπιση ελάχιστης διάρκειας 6 ετών στα επαγγελματικά μισθωτήρια, με δυνατότητα παράτασης για ακόμα 3 έτη, εφόσον ο μισθωτής είναι συνεπής.

Δικαίωμα προαίρεσης παράτασης δύο ετών στις τρέχουσες μισθώσεις, με ετήσια αύξηση έως 3%, ώστε να αποφεύγονται βίαιες εξώσεις και να διασφαλίζεται ο στοιχειώδης προγραμματισμός των επιχειρήσεων.

Προς το Υπουργείο Οικονομικών, ο Σύλλογος πρότεινε:

Επέκταση της έκπτωσης 3% στον ΕΝΦΙΑ και για τα ακίνητα των νομικών προσώπων.

Μείωση της φορολογίας στα ενοίκια, ώστε να στηριχθούν και οι ιδιοκτήτες.

Φορολογικά κίνητρα για ιδιοκτήτες που επενδύουν σε ενεργειακή αναβάθμιση επαγγελματικών ακινήτων.

Ο Πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιώς, Θοδωρής Καπράλος, δήλωσε: «Η επαγγελματική στέγη είναι ζωτικής σημασίας για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Η αγορά δεν είναι καλά, οι μικρές επιχειρήσεις πιέζονται ασφυκτικά και η αναγκαστική μετακίνηση λόγω λήξης μισθωτηρίων μπορεί να οδηγήσει σε λουκέτα. Γι αυτό ζητάμε ρεαλιστικά μέτρα διάρκειας και σταθερότητας, αλλά και επέκταση του πλαφόν 3% στις αυξήσεις μισθωμάτων για τον επόμενο χρόνο, ώστε να δοθεί ανάσα σε επιχειρήσεις και ιδιοκτήτες. Η ισορροπία είναι το κλειδί για να μείνει ζωντανή η αγορά μας.»

Ο Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς τονίζει, ότι μόνο με ρεαλιστικές και ισορροπημένες λύσεις για μισθωτές και ιδιοκτήτες μπορεί να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, να προστατευθούν θέσεις εργασίας και να μείνουν ζωντανά τα εμπορικά κέντρα των πόλεων.