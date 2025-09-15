Τα νέα στοιχεία από τηνν τηλεματική και οι πωλήσεις δείχνουν σταθερή εικόνα: οι σύγχρονες μπαταρίες γερνούν αργά. Κατά μέσο όρο, η πτώση χωρητικότητας είναι περίπου 1,8% τον χρόνο, αισθητά καλύτερα από παλιότερες γενιές. Όταν υπάρχει σωστή θερμική διαχείριση και αποδοτική θέρμανση, η φθορά ανά διαδρομή μένει χαμηλή και προβλέψιμη.

Στην κορυφή λοιπόν βρίσκονται τα Tesla Model 3 RWD (LFP), Bolt EV, Tesla Model Y Long Range, Bolt EUV και Kona Electric, περίπου στο 0,24–0,35% απώλειας ανά 16.000 χλμ, χάρη σε ισχυρή ψύξη/BMS και –στην Tesla RWD– χημεία LFP. «Κοντή μπάρα» σημαίνει ότι κρατάς περισσότερη πραγματική αυτονομία όσο γράφονται χιλιόμετρα.

Volvo XC40/C40 Recharge, BMW i3 (94/120 Ah), Audi e-tron (2019–2022) και Nissan Leaf (2018+ 40/62 kWh & 2011–2017 24/30 kWh) φθείρονται γρηγορότερα. Αιτίες: βαρύτερα πλαίσια, παλαιότερης τεχνολογίας κράματα ενώ στο Leaf/i3, η παθητική (αερόψυκτη) ψύξη που ζορίζεται στη ζέστη και σε συχνή ταχυφόρτιση.

Γιατί κάποια EV αντέχουν περισσότερο

Θερμική διαχείριση: Οι υγρόψυκτες μπαταρίες αντέχουν περισσότερο από τις αερόψυκτες. Ζέστη και συχνό DC fast charge επιταχύνουν τη φθορά.

Αντλία θερμότητας: Σε κρύο καιρό δίνει ~8–10% περισσότερη χειμερινή αυτονομία και κρατά την μπαταρία σε «φιλικά» θερμικά επίπεδα.

Χημεία: Τα LFP ξεχωρίζουν σε κύκλους και σταθερότητα, γι’ αυτό και μοντέλα όπως το Model 3 RWD (LFP) είναι αγαπημένα σε οδηγούς με πολλά χιλιόμετρα.

Γρήγορες συμβουλές αγοράς